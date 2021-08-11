Ученый объяснил, почему не надо чистить берег моря после разлива нефти

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Шторм в районе утечки нефти в Черном море спас побережье от загрязнения, берегу не потребуется чистка, сообщил главный научный сотрудник Института океанологии РАН Андрей Костяной, передает «РИА Новости».

«Мне кажется, что обошлись легким испугом. Если бы все это прижало к берегу, было бы гораздо хуже. Надо было бы весь берег очищать», — сказал эксперт.

Выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony в Черном море произошел 7 августа. Утечка случилась во время погрузки на выносном причале терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В консорциуме сообщили, что в акваторию моря вылилось 12 куб. м нефти, а причиной инцидента стало «разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора», который был составной частью выносного причального устройства.

Первоначально в КТК оценили размер нефтяного пятна в 200 кв м. Однако позднее в РАН на основании радиолокационного снимка со спутника сообщили, что пятно из-за непогоды распространилось на площадь почти 80 кв. км. «Мы подозреваем, что этому мог способствовать шторм, который был ночью. <...> Был отжимной ветер от берега в сторону моря. Поэтому и вид такой (у нефтяного пятна. — РБК) — от берега вытянут в море», — резюмировал Костяной.