Российские Ил-76 прибыли в Грецию для помощи в тушении лесных пожаров

Второй российский самолет Ил-76, который примет участие в ликвидации лесных пожаров в Греции, прибыл в международный аэропорт Афин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генеральный секретариат гражданской защиты Греции.

Первый Ил-76 прибыл в тот же аэропорт днем ранее. Кроме того, еще один российский самолет Ан-124 этой ночью доставил в страну два вертолета Ми-8, которые также будут задействованы в борьбе с лесными пожарами.

В российском посольстве уточняли, что самолеты направлены в Грецию в рамках межгосударственной помощи.