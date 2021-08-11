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Российские Ил-76 прибыли в Грецию для помощи в тушении лесных пожаров

Второй российский самолет Ил-76, который примет участие в ликвидации лесных пожаров в Греции, прибыл в международный аэропорт Афин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генеральный секретариат гражданской защиты Греции.

Первый Ил-76 прибыл в тот же аэропорт днем ранее. Кроме того, еще один российский самолет Ан-124 этой ночью доставил в страну два вертолета Ми-8, которые также будут задействованы в борьбе с лесными пожарами.

В российском посольстве уточняли, что самолеты направлены в Грецию в рамках межгосударственной помощи.

Лесные пожары в Греции. Фоторепортаж
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Путин поручил увеличить группировку для борьбы с пожарами в Греции
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Самолет-амфибия Бе-200

Лесные пожары в Греции вспыхнули из-за засушливой и жаркой погоды, они продолжаются уже более месяца. Огонь затронул в том числе северные окраины Афин, острова Родос, Эвбея и Халки, а также полуостров Пелопоннес.

Россия помогает Греции тушить лесные пожары с помощью самолета-амфибии Бе-200. Ранее глава МИД Греции Никос Дендиас в телефонной беседе с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым просил у Москвы второй самолет Бе-200 для борьбы с лесными пожарами.

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Позднее президент России Владимир Путин дал указание увеличить российскую группировку, участвующую в тушении пожаров в Греции. «В связи с экстренным обращением правительства Греции президент России Владимир Путин дал указание об увеличении российской группировки, занимающейся тушением пожаров в центральных районах Греческой Республики», — говорилось в сообщении.

самолет Ил-76 лесные пожары Греция
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