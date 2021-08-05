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Общество ,  
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Ростуризм предостерег от поездок в некоторые районы Греции из-за пожаров

Фото: Thodoris Nikolaou / AP
Фото: Thodoris Nikolaou / AP

Ведомство призвало российских туристов воздержаться от поездок в районы Греции, где продолжаются лесные пожары, говорится в его  заявлении.

«Ростуризм призывает находящихся в Греции россиян быть бдительными, соблюдать рекомендации местных властей и по возможности воздержаться от поездок в районы, где горит лес. Россиянам, которые только собираются на отдых в Грецию, необходимо учитывать информацию о расположении очагов возгорания при планировании своего маршрута», — сказано в сообщении.

Лесные пожары продолжаются на северной окраине Афин, на острове Эвбея, на полуострове Пелопоннес в областях Мессиния и Лакония и в некоторых других регионах. «Пока очаги возгорания находятся далеко от отелей и курортов, которые выбирают российские туристы. Основные туристические достопримечательности продолжают работу в прежнем режиме», — пояснили в Ростуризме.

Власти страны рекомендовали проживающим в области Аттика, включая Афины, не выходить без необходимости на улицу, а окна и двери держать закрытыми. На открытом воздухе следует использовать респираторы и защитные маски.

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В «Ростехе» ответили на данные о поломке тушащего пожары в Греции Бе-200
Общество
Фото:Антон Кавашкин / Global Look Press

Лесные пожары в Греции продолжаются уже больше месяца, в последние дни несколько новых очагов возникло в районе Варибоби — северного пригорода Афин. Из Варибоби и двух соседних деревень эвакуировали более 300 человек. На тушение отправили более 500 пожарных и пять вертолетов. Также сообщалось, что пожар вплотную подобрался к Афинам. Ситуацию усложняет 40-градусная жара, которая продержится еще 12 дней. Из-за пожаров власти перекрыли трассы, связывающие греческую столицу с Северной Македонией и греческим городом Ламия.

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Ранее в Грецию для помощи в тушении лесных пожаров был отправлен российский самолет-амфибия Бе-200. Днем ранее портал PoliceNet со ссылкой на греческий телеканал ERT сообщил, что у него вышел из строя один из двигателей. В «Ростехе» информацию опровергли и уточнили, что на самолете сработал аварийный датчик. «Для оценки ситуации самолет совершил посадку, которая прошла в штатном режиме, на двух двигателях, без каких-либо повреждений», — пояснили там.

Греция Ростуризм лесные пожары российские туристы
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