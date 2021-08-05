Ростуризм предостерег от поездок в некоторые районы Греции из-за пожаров

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Ведомство призвало российских туристов воздержаться от поездок в районы Греции, где продолжаются лесные пожары, говорится в его заявлении.

«Ростуризм призывает находящихся в Греции россиян быть бдительными, соблюдать рекомендации местных властей и по возможности воздержаться от поездок в районы, где горит лес. Россиянам, которые только собираются на отдых в Грецию, необходимо учитывать информацию о расположении очагов возгорания при планировании своего маршрута», — сказано в сообщении.

Лесные пожары продолжаются на северной окраине Афин, на острове Эвбея, на полуострове Пелопоннес в областях Мессиния и Лакония и в некоторых других регионах. «Пока очаги возгорания находятся далеко от отелей и курортов, которые выбирают российские туристы. Основные туристические достопримечательности продолжают работу в прежнем режиме», — пояснили в Ростуризме.

Власти страны рекомендовали проживающим в области Аттика, включая Афины, не выходить без необходимости на улицу, а окна и двери держать закрытыми. На открытом воздухе следует использовать респираторы и защитные маски.

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