Путин поручил увеличить группировку для борьбы с пожарами в Греции

Самолет-амфибия Бе-200 (Фото: Alexandros Avramidis / Reuters)

Президент России Владимир Путин распорядился нарастить численность российской группировки, которая борется с пожарами в Греции, после экстренного обращения правительства этой страны. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте Кремля.

«В связи с экстренным обращением правительства Греции президент России Владимир Путин дал указание об увеличении российской группировки, занимающейся тушением пожаров в центральных районах Греческой Республики», — сказано в публикации.

Ранее глава МИД Греции Никос Дендиас в телефонной беседе с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым попросил у Москвы второй самолет Бе-200 для борьбы с лесными пожарами.

Лесные пожары в стране вспыхнули около месяца назад. От огня пострадали северные окраины Афин, острова Эвбея, Родос и Халки, полуостров Пелопоннес. Греция уже арендует у России для борьбы с огнем самолет-амфибию Бе-200ЧС.