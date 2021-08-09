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Путин поручил увеличить группировку для борьбы с пожарами в Греции

Самолет-амфибия Бе-200
Самолет-амфибия Бе-200 (Фото: Alexandros Avramidis / Reuters)

Президент России Владимир Путин распорядился нарастить численность российской группировки, которая борется с пожарами в Греции, после экстренного обращения правительства этой страны. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте Кремля.

«В связи с экстренным обращением правительства Греции президент России Владимир Путин дал указание об увеличении российской группировки, занимающейся тушением пожаров в центральных районах Греческой Республики», — сказано в публикации.

Ранее глава МИД Греции Никос Дендиас в телефонной беседе с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым попросил у Москвы второй самолет Бе-200 для борьбы с лесными пожарами.

В «Ростехе» ответили на данные о поломке тушащего пожары в Греции Бе-200
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Фото:Антон Кавашкин / Global Look Press

Лесные пожары в стране вспыхнули около месяца назад. От огня пострадали северные окраины Афин, острова Эвбея, Родос и Халки, полуостров Пелопоннес. Греция уже арендует у России для борьбы с огнем самолет-амфибию Бе-200ЧС.

Россия также помогает тушить лесные пожары юге Турции. Двадцать восьмого июля огонь вспыхнул в Бодруме, Мармарисе и Анталье и быстро распространялся из-за сильного ветра. В борьбе с ним участвуют три самолета-амфибии Бе-200.

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