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Греция запросила у России второй самолет для тушения лесных пожаров

Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200
Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200 (Фото: Виталий Аньков / РИА Новости)

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас попросил Россию направить в страну еще один самолет Бе-200 для тушения лесных пожаров. Об этом греческий дипломат заявил в разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Министры обсудили борьбу с пожарами на территории Греции, которые действуют больше месяца. Российский самолет-амфибия Бе-200 в конце июня отправился на тушение пожаров, власти Греции высоко оценили его работу, сообщается на сайте МИД России. Москва и Афины также обсудили расширение сотрудничества в сфере борьбы с лесными пожарами.

Дендиас также сообщил в Twitter-аккаунте, что главы МИД обсудили потенциал сотрудничества Европы и России по вопросам гражданской защиты и запланировали осенние визиты для укрепления российско-греческого взаимодействия.

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Фото:Thodoris Nikolaou / AP

Ситуацию с пожарами усложняет 40-градусная жара, которая продержится еще больше недели. Леса тушат 103 человека из пеших бригад, 20 пожарных машин и авиация, среди них российский Бе-200. Лесные пожары продолжаются на северной окраине Афин, на острове Эвбея, на полуострове Пелопоннес в областях Мессиния и Лакония, на островах Родос и Халки.

Три самолета-амфибии Бе-200 также участвуют в тушении лесных пожаров на юге Турции. Там лесные пожары вспыхнули в Бодруме, Мармарисе и Анталье 28 июля, огонь быстро распространялся из-за сильного ветра.

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Фото:RusEmbTurkey / Twitter

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