В «Ростехе» ответили на данные о поломке тушащего пожары в Греции Бе-200

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 августа
USD ЦБ: 72,79 (-0,09) Инвестиции, 04 авг, 12:53
Курс евро на 5 августа
EUR ЦБ: 86,41 (-0,15) Инвестиции, 04 авг, 12:53
Измерьте уровень вашей финансовой грамотности. Тест РБК и Сбер, 00:13 Летевший в Москву пассажирский самолет подал сигнал бедствия Общество, 00:09 Aviasales привлек $43 млн на фоне рекордного падения авиаперевозок Технологии и медиа, 00:01 Россия обвинила экс-структуру ЮКОСа в рассекречивании решения на $5 млрд Экономика, 00:00 Тренер «Бенфики» заявил о возможности обыграть «Спартак» со счетом 5:0 Спорт, 04 авг, 23:54 В Ставрополье утонули трое плывших по каналу детей Общество, 04 авг, 23:50 Снявшийся с Олимпиады легкоатлет Шубенков рассказал о своем состоянии Спорт, 04 авг, 23:46 Тренер «Спартака» заявил о намерении узнать причины ухода спортдиректора Спорт, 04 авг, 23:43 Минэнерго сообщило о росте отгрузок бензина на бирже Бизнес, 04 авг, 23:38 В Калининграде экс-полицейского приговорили к 11 годам колонии за взятки Общество, 04 авг, 23:23 Федун отреагировал на уход спортдира «Спартака» фразой «Бог с ним» Спорт, 04 авг, 23:20 Кто из россиян будет бороться за медали Олимпиады 5 августа. Главное Спорт, 04 авг, 23:18 Федун назвал деградацией футбола поражение «Спартака» в Лиге чемпионов Спорт, 04 авг, 23:15 В «Ростехе» ответили на данные о поломке тушащего пожары в Греции Бе-200 Общество, 04 авг, 23:13
Общество ,  
0 

В «Ростехе» ответили на данные о поломке тушащего пожары в Греции Бе-200

Фото: Антон Кавашкин / Global Look Press
Фото: Антон Кавашкин / Global Look Press

Российский самолет Бе-200, задействованный в тушении пожаров в Греции, совершил незапланированную посадку в связи со срабатыванием аварийного датчика. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха», передает «РИА Новости».

«В ходе выполнения задач по тушению пожаров в Греции у самолета сработал датчик двигателя. Для оценки ситуации самолет совершил посадку, которая прошла в штатном режиме, на двух двигателях, без каких-либо повреждений», — сообщили в Ростехе.

В госкорпорации также уточнили, что анализ работы систем и агрегатов подтвердил полную работоспособность двигателя, после чего Бе-200 продолжил тушить пожары. Кроме того, в ближайшие дни самолет пройдет плановое техническое обслуживание, предусмотренное контрактом по пожаротушению.

Video

Лесные пожары в Греции подступили к Афинам, пригород эвакуируют. Видео
Общество

Ранее в этот день портал PoliceNet со ссылкой на греческий телеканал ERT сообщил, что у российского самолета Бе-200, который Россия отправила в Грецию для помощи в тушении пожаров, вышел из строя один из двигателей. Издании сообщало, что воздушное судно, тушившее возгорания в селе Варибоби и на острове Эвбея, благополучно приземлилось в городе Элефсис.

Лесные пожары в Греции продолжаются уже больше месяца, в последние дни несколько новых очагов возникло в районе Варибоби — северного пригорода Афин. В итоге из Варибоби и двух соседних деревень эвакуировали более 300 человек. На тушение возгорания отправили более 500 пожарных и пять вертолетов. Сообщалось, что пожар вплотную подобрался к Афинам. Ситуацию с усложняет 40-градусная жара, которая продержится еще 12 дней. Из-за пожаров власти перекрыли трассы, связывающие Афины с Северной Македонией и греческим городом Ламия.

Читайте на РБК Pro
Н Юй Чжи Обман веществ: как стартапер спустил $350 млн инвестиций на сладкую жизнь Чем недорогая китайская водка завоевала молодежь Когда Китай станет первой экономикой мира: 5 сценариев от Bloomberg Сбитый летчик: пять причин, из-за которых карьеру топ-менеджера ждет крах

Российский самолет-амфибия Бе-200 отправился на тушение пожаров в Греции в конце июня, договор об этом был подписан между Министерством защиты граждан Греции и ПАО «Ил».

С 28 июля масштабные лесные пожары продолжаются на юге Турции. Они вплотную приближались к курортным городам Бодрум, Мармарис и Анталья. Тогда для помощи при тушении пожаров Россия также направила в Турцию три самолета-амфибии Бе-200.


 

самолет Турция лесные пожары Бе-200
Материалы по теме
Россия отправила три самолета тушить лесные пожары в Турции
Общество
Лесные пожары не отбили у россиян желание отдохнуть в Турции
Бизнес
Лесные пожары рядом с курортами Турции. Карта
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter