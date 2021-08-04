В «Ростехе» ответили на данные о поломке тушащего пожары в Греции Бе-200

Фото: Антон Кавашкин / Global Look Press

Российский самолет Бе-200, задействованный в тушении пожаров в Греции, совершил незапланированную посадку в связи со срабатыванием аварийного датчика. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха», передает «РИА Новости».

«В ходе выполнения задач по тушению пожаров в Греции у самолета сработал датчик двигателя. Для оценки ситуации самолет совершил посадку, которая прошла в штатном режиме, на двух двигателях, без каких-либо повреждений», — сообщили в Ростехе.

В госкорпорации также уточнили, что анализ работы систем и агрегатов подтвердил полную работоспособность двигателя, после чего Бе-200 продолжил тушить пожары. Кроме того, в ближайшие дни самолет пройдет плановое техническое обслуживание, предусмотренное контрактом по пожаротушению.

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