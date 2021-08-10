Площадь сгоревших с начала года лесов превысила показатель прошлого года

Фото: Иван Никифоров / AP

В России площадь сгоревших в результате пожаров лесов в этом году выше, чем в прошлом. Об этом заявил на федеральном штабе по координации тушения лесных пожаров глава Минприроды Александр Козлов, передает ТАСС.

Он пояснил, что по сравнению с прошлым годом при меньшем числе пожаров их площадь выросла в 1,2 раза, до 7,7 млн га. При этом 90% площади, пройденной огнем, пришлась на Дальний Восток, большинство из которых — 78 — пришлись на Якутию. «К сожалению, показатели горимости лесов превысили показатели прошлого года», — рассказал Козлов.

Из-за жаркой погоды в июле и формирования сухих гроз в ряде регионов России вспыхнули лесные пожары.

В МЧС сообщили, что к 10 августа на территории Якутии действует 178 природных пожаров. За последние сутки удалось потушить семь. Авиация совершила 16 вылетов, сбросив 90 т воды. Всего таких вылетов с начала пожароопасного сезона, по данным МЧС, было совершено 423. Всего за пожарный сезон в этом году авиация сбросила более 9,5 тыс. т воды.