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Минобороны объявило о начале основного этапа учений на афганской границе

Фото: Алексей Ерешко / ТАСС
Фото: Алексей Ерешко / ТАСС

На таджикско-афганской границе, на полигоне Харб-Майдон, 10 августа пройдет основной этап учений с участием армий России, Таджикистана и Узбекистана, говорится на сайте российского Министерства обороны.

Полигон Харб-Майдон расположен на юге Таджикистана,  в 20 км от таджикско-афганской границы.

Во время учений военные при поддержке авиации и артиллерии проведут операцию, в ходе которой блокируют и уничтожат «условные незаконные вооруженные формирования». С воздуха поддержку и прикрытие будут обеспечивать российские штурмовики Су-25, а также ударные вертолеты Ми-24 и самолеты Л-39 армий России и Таджикистана.

В Таджикистане начались совместные с Россией и Узбекистаном учения
Политика
Фото:Минобороны РФ / Global Look Press

Кроме того, в учениях будут задействованы  системы залпового огня «Град» и «Ураган», БТР-82А, БМП-2, усиленные экипажи танков Т-72 и военнослужащие таджикского спецназа, которые десантируются в тыл условных «отступающих боевиков».

Всего в мероприятиях задействованы более 2,5 тыс. военнослужащих трех стран и примерно 500 единиц вооружения и военной техники, из них россиян — 1,8 тыс., а также 420 единиц российского вооружения и техники.

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Провести совместные учения с Таджикистаном и Узбекистаном российские власти решили в июле, после  объявления о выводе из Афганистана войск США и активизации в стране боевиков запрещенной в России террористической организации «Талибан». К 6 июля Пентагон объявил о выводе 90% воинского контингента из страны. В конце июля Минобороны нарастило поставки оружия в Тажикистан. Учения трех стран начались 5 августа.

9 июля боевики заявили, что контролируют 85% территории Афганистана, а 22 июля сообщили о контроле над 90% государственной границы. При этом до начала августа под контроль талибов переходили в основном сельские районы. 6 августа террористы захватили столицу провинции Нимруз на границе с Пакистаном.

На фоне происходящего соседние с Афганистаном страны — члены СНГ решили усилить защиту своих границ. При этом сами талибы заверили, что не будут вторгаться в пределы этих стран, а также пообещали бороться с наркотрафиком и запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство».

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