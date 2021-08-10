Минобороны объявило о начале основного этапа учений на афганской границе
На таджикско-афганской границе, на полигоне Харб-Майдон, 10 августа пройдет основной этап учений с участием армий России, Таджикистана и Узбекистана, говорится на сайте российского Министерства обороны.
Полигон Харб-Майдон расположен на юге Таджикистана, в 20 км от таджикско-афганской границы.
Во время учений военные при поддержке авиации и артиллерии проведут операцию, в ходе которой блокируют и уничтожат «условные незаконные вооруженные формирования». С воздуха поддержку и прикрытие будут обеспечивать российские штурмовики Су-25, а также ударные вертолеты Ми-24 и самолеты Л-39 армий России и Таджикистана.
Кроме того, в учениях будут задействованы системы залпового огня «Град» и «Ураган», БТР-82А, БМП-2, усиленные экипажи танков Т-72 и военнослужащие таджикского спецназа, которые десантируются в тыл условных «отступающих боевиков».