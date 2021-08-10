Минобороны объявило о начале основного этапа учений на афганской границе

Всего в мероприятиях задействованы более 2,5 тыс. военнослужащих трех стран и примерно 500 единиц вооружения и военной техники, из них россиян — 1,8 тыс., а также 420 единиц российского вооружения и техники.

Провести совместные учения с Таджикистаном и Узбекистаном российские власти решили в июле, после объявления о выводе из Афганистана войск США и активизации в стране боевиков запрещенной в России террористической организации «Талибан». К 6 июля Пентагон объявил о выводе 90% воинского контингента из страны. В конце июля Минобороны нарастило поставки оружия в Тажикистан. Учения трех стран начались 5 августа.

9 июля боевики заявили, что контролируют 85% территории Афганистана, а 22 июля сообщили о контроле над 90% государственной границы. При этом до начала августа под контроль талибов переходили в основном сельские районы. 6 августа террористы захватили столицу провинции Нимруз на границе с Пакистаном.

На фоне происходящего соседние с Афганистаном страны — члены СНГ решили усилить защиту своих границ. При этом сами талибы заверили, что не будут вторгаться в пределы этих стран, а также пообещали бороться с наркотрафиком и запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство».