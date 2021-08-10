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Власти назвали сроки подачи кислорода в больнице Владикавказа

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

В больнице во Владиковказе, где девять человек погибли из-за неисправности оборудования для подачи кислорода, подачу кислорода возобновят 10 или 11 августа, передает ТАСС со ссылкой на врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослана Тебиева.

«Подачу кислорода восстановят сегодня-завтра, там специалисты работают», — сказал Тебиев.

В больницу Владикавказа привезли кислород из соседнего региона
Общество
Фото: Global Look Press

9 августа во владикавказской больнице произошел прорыв кислородной трубы. Из-за этого погибли девять пациентов, которые находились в тяжелом состоянии и были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Максимальное наказание, предусмотренное по этой статье, — 10 лет лишения свободы. Ход расследования под свой контроль взял глава СК Александр Бастрыкин.

Причину произошедшего выясняет также Росздравнадзор. Врио главы региона Сергей Меняйло поручил проверить также все остальные больницы, в которых установлены аппараты ИВЛ.

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«Интерфакс» со ссылкой на источник указывал, что причиной произошедшего могла стать разгерметизация изношенной подземной магистрали, которая подводит кислород от кислородной станции к реанимации.

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Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

кислород Больница ИВЛ Владикавказ Северная Осетия
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