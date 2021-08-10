Власти назвали сроки подачи кислорода в больнице Владикавказа

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В больнице во Владиковказе, где девять человек погибли из-за неисправности оборудования для подачи кислорода, подачу кислорода возобновят 10 или 11 августа, передает ТАСС со ссылкой на врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослана Тебиева.

«Подачу кислорода восстановят сегодня-завтра, там специалисты работают», — сказал Тебиев.

9 августа во владикавказской больнице произошел прорыв кислородной трубы. Из-за этого погибли девять пациентов, которые находились в тяжелом состоянии и были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Максимальное наказание, предусмотренное по этой статье, — 10 лет лишения свободы. Ход расследования под свой контроль взял глава СК Александр Бастрыкин.