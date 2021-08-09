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Пандемия коронавируса ,  
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Глава «Вектора» назвал причину быстрого распространения «дельта» штамма

Необходимое для заражения число вирусных частиц у штамма коронавируса «дельта» в 10 раз меньше, чем у первоначального, «уханьского» штамма, поэтому этот вариант вируса распространяется быстрее. Об этом заявил глава научного центра «Вектор» Ринат Максютов в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы показали [в ходе исследований], что количество вируса, которое необходимо для заражения животного, требуется в 10 раз меньше. «Дельта»-вариант более эффективно передается от зараженного организма к незараженному», — пояснил специалист.

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Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»

Ранее инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в разговоре с РБК заявил, что штамм коронавируса «дельта» является более «зловредным», поскольку его заразность выше в несколько раз.

«Раньше были данные о том, что заразность была выше в два раза, сейчас говорят о том, что заразность в примерно три раза выше. Этот штамм более зловреден», — указывал Малышев.

Он также отмечал, что в случае со штаммом «дельта» болеет больше людей — соответственно, и смертность тоже выше.

В середине июля во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 «дельта», отличающийся высокой заразностью, скоро может стать доминирующим в мире. «Дельта-вариант сейчас присутствует более чем в 111 странах, и мы ожидаем, что вскоре он станет доминирующим штаммом COVID-19, циркулирующим во всем мире, если еще не стал», — говорил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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