Глава «Вектора» назвал причину быстрого распространения «дельта» штамма

Необходимое для заражения число вирусных частиц у штамма коронавируса «дельта» в 10 раз меньше, чем у первоначального, «уханьского» штамма, поэтому этот вариант вируса распространяется быстрее. Об этом заявил глава научного центра «Вектор» Ринат Максютов в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы показали [в ходе исследований], что количество вируса, которое необходимо для заражения животного, требуется в 10 раз меньше. «Дельта»-вариант более эффективно передается от зараженного организма к незараженному», — пояснил специалист.

Ранее инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в разговоре с РБК заявил, что штамм коронавируса «дельта» является более «зловредным», поскольку его заразность выше в несколько раз.

«Раньше были данные о том, что заразность была выше в два раза, сейчас говорят о том, что заразность в примерно три раза выше. Этот штамм более зловреден», — указывал Малышев.