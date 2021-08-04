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Попова назвала долю штамма «дельта» среди заболевших коронавирусом

Доля заболевших штаммом «дельта» среди всех больных коронавирусом составляет почти 70%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью газете «Комсомольская правда».

«В динамике за последние три не­дели июля в России доля «дельта» составила 68,8%. Это самый большой показатель за весь период наблюдений», — сказала Попова.

Попова назвала ситуацию с COVID-19 в России напряженной
Общество
Фото:Семен Лиходеев / ТАСС

Новый штамм коронавируса «дельта» власти Индии обнаружили в октябре прошлого года. В середине июня первый случай заражения новым видом COVID-19 выявили в России. В конце месяца в России обнаружили и еще одну мутацию — «дельта плюс». В середине июня мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что 90% новых случаев заболевания связаны с индийским штаммом.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечали, что новый штамм коронавируса в два раза заразнее, чем «оригинальный» COVID-19. В ВОЗ допустили, что новая мутация вскоре станет доминирующей в мире.

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В Роспотребнадзоре, в свою очередь, говорили о том, что длительность болезни при заражении новым штаммом увеличилась из-за ее более тяжелого протекания. Инкубационный период у вируса при этом сократился.

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Анна Попова Роспотребнадзор дельта индийский штамм
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