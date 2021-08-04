Попова назвала долю штамма «дельта» среди заболевших коронавирусом

Доля заболевших штаммом «дельта» среди всех больных коронавирусом составляет почти 70%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью газете «Комсомольская правда».

«В динамике за последние три не­дели июля в России доля «дельта» составила 68,8%. Это самый большой показатель за весь период наблюдений», — сказала Попова.

Новый штамм коронавируса «дельта» власти Индии обнаружили в октябре прошлого года. В середине июня первый случай заражения новым видом COVID-19 выявили в России. В конце месяца в России обнаружили и еще одну мутацию — «дельта плюс». В середине июня мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что 90% новых случаев заболевания связаны с индийским штаммом.