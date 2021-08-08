В ВОЗ предложили называть новые штаммы COVID-19 именами созвездий
Когда букв греческого алфавита будет не хватать, новые штаммы коронавируса будут обозначаться названиями созвездий. Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове в интервью британскому изданию Telegraph.
«Вероятно, нам не хватит греческого алфавита, но мы уже рассматриваем следующую серию названий <...> мы действительно рассматриваем вариант с созвездиями», — сказала она.
По ее словам, ранее в ВОЗ рассматривали названия с использованием имен древнегреческих богов и богинь, однако от этого варианта было решено отказаться.
В начале июня этого года в ВОЗ заявили о решении обозначать новые штаммы коронавируса буквами греческого алфавита, чтобы не дискриминировать страны, где эти штаммы обнаружили впервые, а также для удобства использования ненаучном разговоре. «Группа экспертов, созванная ВОЗ, рекомендовала использовать маркировку с использованием букв греческого алфавита, то есть Альфа, Бета, Гамма», — говорилось в сообщении.