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Пандемия коронавируса ,  
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Глава ВОЗ заявил о «периоде реальной опасности» для человечества

Фото: Mukherjee / Getty Images
Фото: Mukherjee / Getty Images

Человечество вступило в «период реальной опасности» из-за ситуации с COVID-19, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Мир находится сейчас в периоде реальной опасности. Многие из достижений, которых мы добились, сейчас подрываются», — сказал он.

Глава ВОЗ подчеркнул, что распространение вируса «подпитывается» возросшими социальными контактами, непоследовательными мерами в области здравоохранения и общественной сфере, а также «несправедливой вакцинацией». Он напомнил, что более 80% вакцин от коронавируса было поставлено в страны с высоким и средним уровнем доходов.

Гебрейесус также полагает, что ранее обретенные достижения в борьбе с пандемией утрачиваются: системы здравоохранения перегружены, а рост числа инфицированных создает дефицит необходимых для спасения людей средств лечения.

Глава ВОЗ заявил об угрозе утратить достижения в борьбе с COVID-19
Общество
Фото:Marko Djurica / Reuters

Днем ранее глава ВОЗ заявил о необходимости введения моратория на ревакцинацию от COVID-19 в обеспеченных странах. По его словам, в мае Всемирная организация здравоохранения установила цель по вакцинации как минимум 10% населения в каждой стране мира, однако из-за массовых закупок вакцин более богатыми странами вакцинация в мире идет непропорционально. «ВОЗ призывает ввести мораторий на ревакцинацию как минимум до конца сентября, чтобы дать возможность вакцинировать не менее 10% населения каждой страны», — сказал он. Гебрейесус также уточнил, что на долю стран с низкими доходами приходится лишь 0,3% от всех прививок против коронавируса, сделанных в мире, в то время как на страны с высоким доходом — 82%.

5 августа Университет Джонса Хопкинса сообщил более чем о 200 млн заболевших коронавирусом во всем мире. По данным университета, в мире из-за COVID-19 скончались 4,2 млн человек. На сайте Всемирной организации здравоохранения также сообщается более чем о 200 млн выявленных случаях.

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Страной с самым большим числом известных случаев заражения остаются США — 35,3 млн (по данным Университета Хопкинса). За ними идут Индия (31,7 млн), Бразилия (20 млн) и Россия (6,3 млн, по данным оперативного штаба). Замыкает первую пятерку Франция с 6,2 млн случаев заболевания. По количеству летальных исходов также лидируют США (614,7 тыс.), Бразилия (559,6 тыс.) и Индия (425,7 тыс.).

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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