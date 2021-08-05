Глава ВОЗ заявил о «периоде реальной опасности» для человечества

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Человечество вступило в «период реальной опасности» из-за ситуации с COVID-19, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Мир находится сейчас в периоде реальной опасности. Многие из достижений, которых мы добились, сейчас подрываются», — сказал он.

Глава ВОЗ подчеркнул, что распространение вируса «подпитывается» возросшими социальными контактами, непоследовательными мерами в области здравоохранения и общественной сфере, а также «несправедливой вакцинацией». Он напомнил, что более 80% вакцин от коронавируса было поставлено в страны с высоким и средним уровнем доходов.

Гебрейесус также полагает, что ранее обретенные достижения в борьбе с пандемией утрачиваются: системы здравоохранения перегружены, а рост числа инфицированных создает дефицит необходимых для спасения людей средств лечения.