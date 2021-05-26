В Сан-Паулу обнаружили новый штамм COVID-19

В Бразилии обнаружили новый штамм коронавируса, его происхождение пока неясно, сообщает G1

со ссылкой на ученого из Государственного университета Сан-Паулу в Ботукату, вице-президента бразильского сообщества вирусологов Жоау Пессоа Араужу.

Новая разновидность инфекции была выявлена

впервые в образце из города Итирапина в штате Сан-Паулу, он распространился также в городе Порту-Феррейра.

Является ли новый штамм более заразным и более опасным, чем «обычный» вирус, пока сложно понять, отмечает G1.

Новый вариант COVID-19 обозначили P.4. Он родственен штамму P.1, обнаруженному в городе Манаус. Последний, как и P.2, распространившийся в Рио-де-Жанейро, происходит от бразильского штамма B.1.1.28.