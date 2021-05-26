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Пандемия коронавируса ,  
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В Сан-Паулу обнаружили новый штамм COVID-19

В Бразилии обнаружили новый штамм коронавируса, его происхождение пока неясно, сообщает G1
со ссылкой на ученого из Государственного университета Сан-Паулу в Ботукату, вице-президента бразильского сообщества вирусологов Жоау Пессоа Араужу.

Новая разновидность инфекции была выявлена
впервые в образце из города Итирапина в штате Сан-Паулу, он распространился также в городе Порту-Феррейра.

Является ли новый штамм более заразным и более опасным, чем «обычный» вирус, пока сложно понять, отмечает G1.

Новый вариант COVID-19 обозначили P.4. Он родственен штамму P.1, обнаруженному в городе Манаус. Последний, как и P.2, распространившийся в Рио-де-Жанейро, происходит от бразильского штамма B.1.1.28.

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Фото:Jeff J Mitchell / Getty Images

Ранее газета The Financial Times сообщила, что амазонский штамм COVID-19 (P.1) способен одолеть выработанный у переболевших коронавирусом иммунитет. Результаты исследования показали, что этот вариант COVID-19 в 1,4–2,2 раза заразнее других, после его появления
вероятность смерти повысилась на 10–80%.

Бразильский штамм коронавируса был обнаружен в декабре. После этого ряд стран, в том числе Италия и Франция, приостановили полеты в Бразилию.

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Источник: JHU
Данные по миру i

Бразилия новый штамм коронавируса
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