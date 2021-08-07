Количество госпитализированных с поезда на Кубани детей увеличилось до 56

Количество детей, госпитализированных с признаками отравления с поезда Мурманск—Адлер, выросло до 56, сообщается на сайте Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) РЖД.

«По результатам осмотра в инфекционное отделение Городской клинической больницы города Туапсе были направлены 36 детей с подозрением на инфекционное заболевание», — сказано в сообщении (ранее сообщалось о 20 госпитализированных).

Там также добавили, что в настоящее время здоровью детей ничего не угрожает, их состояние оценивается как удовлетворительное.

В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили агентству «РИА Новости», что причиной недомогания у детей стал норовирус второго типа. Глава Роспотребнадзора Анна Попова взяла ситуацию под личный контроль.