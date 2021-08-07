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В Минздраве Кубани рассказали о состоянии отравившихся в поезде детей

Состояние детей, которые отравились в поезде Мурманск-Адлер, оценивается как легкое и средней степени тяжести, сообщили РБК в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края

«Врачи оказывают детям всю необходимую помощь. Состояние детей оценивается как легкой и средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

Дети ехали в составе организованных групп, изначально сообщалось, что отравились 20 несовершеннолетних, у них заподозрили кишечную инфекцию и госпитализировали. Еще 15 детей с признаками отравления продолжили поездку после осмотра врачей.

Позже власти уточнили, что отравились19 детей. Они следовали организованной через турфирмы группой, рассказал министр образования и спорта республики Роман Голубев во «ВКонтакте». По его словам, поездку детям организовали турфирмы. Семь детей находится в инфекционном отделении Центральной районной больнице (ЦРБ) в Белореченске, 12 детей лечатся в ЦРБ Апшеронска, их состояние удовлетворительное. В каждой больнице с детьми находится сопровождающий, отметил Голубев. «Вопрос держу на личном контроле», — добавил он.

В поезде Мурманск — Адлер произошло массовое отравление детей
Общество
Фото:Максим Коротченко / ТАСС

Дети направлялись в лагерь в Туапсе, у них после приема еды поднялась температура и появились признаки диареи, рассказала мать одного из пострадавших, передает ТВ-21.

Краснодарский край Дети отравление госпитализация Минздрав новости
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