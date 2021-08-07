В Госдуме прокомментировали идею увеличить рабочую неделю

Фото: Олег Яковлев / РБК

В Госдуме и в «Единой России» не обсуждают вопрос об увеличении рабочей недели. Об этом РБК заявил депутат нижней палаты парламента от фракции, заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко.

«Непрерывная работа оборачивается хроническим стрессом и усталостью, ухудшением психологического и физического здоровья людей. <...> Увеличение рабочей недели неумолимо приводит к снижению производительности труда и снижению темпов развития экономики», — пояснил он.

По мнению парламентария, для эффективной работы, развития национальной экономики и в целом благосостояния России нужно работать не больше, а качественнее.

Он подчеркнул, что в «Единой России» не поддерживают идею увеличения рабочей недели. Кравченко напомнил, что председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев выступал за четырехдневную рабочую неделю.