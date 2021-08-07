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В Госдуме прокомментировали идею увеличить рабочую неделю

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В Госдуме и в «Единой России» не обсуждают вопрос об увеличении рабочей недели. Об этом РБК заявил депутат нижней палаты парламента от фракции, заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко.

«Непрерывная работа оборачивается хроническим стрессом и усталостью, ухудшением психологического и физического здоровья людей. <...> Увеличение рабочей недели неумолимо приводит к снижению производительности труда и снижению темпов развития экономики», — пояснил он.

По мнению парламентария, для эффективной работы, развития национальной экономики и в целом благосостояния России нужно работать не больше, а качественнее.

Он подчеркнул, что в «Единой России» не поддерживают идею увеличения рабочей недели. Кравченко напомнил, что председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев выступал за четырехдневную рабочую неделю.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

Депутат Госдумы от «Единой России», член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Виталий Бахметьев заявил РБК, что не согласен с тем, что продолжительность рабочей недели стоит увеличивать.

«В этом я не вижу никаких плюсов. Во-первых, нужно спросить у работника, готов ли он на увеличение рабочей недели. Даже с увеличением зарплаты. Готов ли человек жертвовать своим личным временем, идти и работать еще, зарабатывая на «лишних» часах? Я думаю, что россияне эту идею не поддержат», — отметил он.

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Бахметьев считает, что следует увеличить число рабочих мест, а не рабочую неделю, поскольку в России есть безработица. По его мнению, рабочую неделю следует даже «немного сократить».

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев заявил в разговоре с Ura.ru, что российскую экономику можно восстановить, увеличив рабочую неделю. Он считает, что Россия находится «в полнейшей разрухе», поэтому нужно думать не о сокращении, а об увеличении рабочей недели. «[Думать] о том, чтобы и в субботу, и в воскресенье работать», — говорил он.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

В 2019 году занимавший тогда пост премьер-министра Дмитрий Медведев допустил введение четырехдневной рабочей недели в стране. По его словам, к этому в будущем приведет технологический прогресс.

Согласно июльскому опросу, около трети россиян выступили против перехода на четырехдневную рабочую неделю из-за страха сокращения зарплат, следует из данных исследования Superjob.

Глава Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) России Михаил Шмаков подчеркнул, что главным условием реализации перехода на четырехдневную неделю должно стать сохранение дохода сотрудников.

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