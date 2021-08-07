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В Думе и Совфеде выступили против увеличения рабочей недели

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Забирать у россиян время на отдых, увеличив продолжительность рабочей недели, категорически нельзя. Об этом «РИА Новости» заявил председатель комитета Госдумы по соцполитике и труду Ярослав Нилов.

«Ситуация в экономике… непростая, но выжимать из людей, не давая отдыхать, я с этим не согласен. Должно быть время на отдых», — заявил Нилов.

Он также прокомментировал идею о сокращении рабочей недели до четырех дней. По его словам, пандемия и так расширила форматы занятости — например, распространилась удаленная и смешанная занятость. Таким образом, многие работающие удаленно сотрудники, не теряя в зарплате, не снижая результативности и распределяя свое свободное рабочее время, «фактически установили рабочую неделю».

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил Ura.ru, что для восстановления российской экономики следует не менять продолжительность рабочей недели в ту или иную сторону, а прежде всего заниматься повышением уровня доходов граждан.

Он также напомнил, что в России существуют разные виды занятости: дистанционная, неполная занятость, контракты на краткосрочной основе, мобильная система занятости.

Профсоюзы назвали главное условие введения четырехдневной рабочей недели
Общество
Фото:Сергей Коньков / ТАСС

Ранее депутат Государственной думы от КПРФ Николай Арефьев заявил в разговоре с Ura.ru, что российскую экономику можно восстановить, увеличив рабочую неделю.

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«Нам не о четырехдневной рабочей неделе надо думать, а о продленке. О том, чтобы и в субботу, и в воскресенье работать, но вытащить страну из разрухи, потому что кругом разруха полнейшая», — отметил он.

РБК направил запрос в пресс-службу Министерства труда и соцзащиты.

Путин назвал рабочий класс «ведущей политической силой» России
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Владимир Путин

О возможности введения четырехдневной рабочей недели в России в 2019-м заявил действующий на тот момент премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, к этому в будущем приведет технологический прогресс.

В Минтруде указали на то, что это может привести к увеличению издержек на рабочую силу и росту себестоимости продукции, но в то же время при сохранении уровня оплаты труда может повысить эффективность труда, личностное и профессиональное развитие.

Около трети россиян тем не менее выступили против перехода на четырехдневную рабочую неделю, опасаясь возможного сокращения доходов, следует из данных опроса Superjob.

Председатель Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) России Михаил Шмаков в свою очередь подчеркнул, что главным условием реализации инициативы должно стать сохранение зарплаты сотрудников.

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