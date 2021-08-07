В Думе и Совфеде выступили против увеличения рабочей недели

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Забирать у россиян время на отдых, увеличив продолжительность рабочей недели, категорически нельзя. Об этом «РИА Новости» заявил председатель комитета Госдумы по соцполитике и труду Ярослав Нилов.

«Ситуация в экономике… непростая, но выжимать из людей, не давая отдыхать, я с этим не согласен. Должно быть время на отдых», — заявил Нилов.

Он также прокомментировал идею о сокращении рабочей недели до четырех дней. По его словам, пандемия и так расширила форматы занятости — например, распространилась удаленная и смешанная занятость. Таким образом, многие работающие удаленно сотрудники, не теряя в зарплате, не снижая результативности и распределяя свое свободное рабочее время, «фактически установили рабочую неделю».

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил Ura.ru, что для восстановления российской экономики следует не менять продолжительность рабочей недели в ту или иную сторону, а прежде всего заниматься повышением уровня доходов граждан.

Он также напомнил, что в России существуют разные виды занятости: дистанционная, неполная занятость, контракты на краткосрочной основе, мобильная система занятости.