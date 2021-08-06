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Суд не принял доводы Калви о его невиновности

Майкл Калви
Майкл Калви (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Мещанский районный суд Москвы не поверил доводам основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви о его невиновности по уголовному делу о растрате в банке «Восточный», сообщает корреспондент РБК.

Суд счел показания Калви и его партнеров «надуманными и правдивыми лишь в той части, в которой они не противоречат иным исследованным доказательствам», сказала судья Анна Сокова, оглашая приговор.

Калви и его коллеги ранее были признаны виновными по делу о растрате 2,5 млрд руб. банка. Обвинение попросило суд приговорить фигурантов дела к условным срокам — от четырех до шести лет.

Помимо основателя Baring Vostok по делу проходят партнер Baring Vostok Филипп Дельпаль, топ-менеджеры Ваган Абгарян и Иван Зюзин, бывший генеральный директор Первого коллекторского бюро Максим Владимиров, экс-директор по инвестициям «Восточного» Александр Цакунов и бывший глава банка Алексей Кордичев.

Суд отложил окончание оглашения приговора Майклу Калви
Общество
Майкл Калви

По версии обвинения, Калви с партнерами в 2015 году «организовал выдачу заведомо невозвратных кредитов» на 2,5 млрд руб. банком «Восточный» в пользу «Первого коллекторского бюро» — оба находились под контролем Baring Vostok. Средства были перечислены кипрской Balakus. Таким образом, «Восточному» был причинен ущерб, считает обвинение.

Подсудимые не признали себя виновными. Они настаивают на том, что не имели никакой выгоды от сделок.

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Майкл Калви

В ноябре 2020 года Верховный суд освободил Калви и других обвиняемых из-под домашнего ареста, а в качестве меры пресечения был избран запрет определенных действий. Перед этим стороны заключили мировое соглашение с банком о возмещении ущерба.

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