Суд не принял доводы Калви о его невиновности

Майкл Калви (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Мещанский районный суд Москвы не поверил доводам основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви о его невиновности по уголовному делу о растрате в банке «Восточный», сообщает корреспондент РБК.

Суд счел показания Калви и его партнеров «надуманными и правдивыми лишь в той части, в которой они не противоречат иным исследованным доказательствам», сказала судья Анна Сокова, оглашая приговор.

Калви и его коллеги ранее были признаны виновными по делу о растрате 2,5 млрд руб. банка. Обвинение попросило суд приговорить фигурантов дела к условным срокам — от четырех до шести лет.

Помимо основателя Baring Vostok по делу проходят партнер Baring Vostok Филипп Дельпаль, топ-менеджеры Ваган Абгарян и Иван Зюзин, бывший генеральный директор Первого коллекторского бюро Максим Владимиров, экс-директор по инвестициям «Восточного» Александр Цакунов и бывший глава банка Алексей Кордичев.