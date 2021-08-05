Суд отложил окончание оглашения приговора Майклу Калви

Майкл Калви (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Окончание оглашения приговора по делу основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви и банка «Восточный» перенесли на 10:00 6 августа, передает корреспондент РБК. Сегодня суд потратил несколько часов на чтение вердикта и признал Калви и других фигурантов дела виновными.

Вынесение приговора до этого переносили несколько раз.

Уголовное дело против Калви и его коллег по фонду Baring Vostok и банку «Восточный» было возбуждено Следственным комитетом в феврале 2019 года — сначала по обвинению в мошенничестве, но позднее статью изменили на растрату. Старт делу дало заявление миноритарного акционера «Восточного» Шерзода Юсупова, входившего в группу акционеров банка, находящуюся в состоянии конфликта с Baring Vostok. По версии следствия, Калви вместе с другими фигурантами растратил 2,5 млрд руб. кредитных средств, которые «Восточный» выдал аффилированному с Baring Vostok Первому коллекторскому бюро (ПКБ).

С учетом смягчающего обстоятельства — погашения ущерба по делу — прокурор запросил для всех подсудимых условные сроки. Защита в ходе прений критиковала прокуратуру за недостаток доказательств и настаивала на том, что обвинение в растрате не состоялось, так как кредиты были погашены, что не оспаривалось в суде представителем банка.