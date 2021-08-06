Сроки Майкла Калви и других фигурантов дела Baring Vostok. Фотогалерея

Майкл Калви, основатель Baring Vostok

Среди всех фигурантов Калви получил наибольший срок лишения свободы — 5 лет и 6 месяцев условно.

Обвинения по делу Baring Vostok связаны со сделкой по уступке кредита на 2,5 млн руб., который банк «Восточный» (инвестиционный фонд был его основным акционером) выдал Первому коллекторскому бюро (ПКБ, тоже аффилирован с фондом). В 2017 году долг был оформлен в виде 59,9% акций компании International Financial Technology Group (IFTG). «Восточный» принял долю и отказался от требований по кредиту к ПКБ. Следствие утверждало, что для сделки акции оценили в 3 млрд руб., тогда как их рыночная стоимость не выше 600 тыс. руб., а Калви, партнер фонда Филипп Дельпаль, сотрудник Baring Vostok Ваган Абгарян и другие лица подготовили заведомо ложный отчет