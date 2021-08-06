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Дело Baring Vostok ,  
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Сроки Майкла Калви и других фигурантов дела Baring Vostok. Фотогалерея

6 августа Мещанский суд Москвы вынес приговоры основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви и другим фигурантам уголовного дела о растрате 2,5 млрд руб. Какой срок получил Калви и к чему приговорили его партнеров по фонду — в обзоре РБК

Майкл Калви, основатель Baring Vostok
Фото:Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Среди всех фигурантов Калви получил наибольший срок лишения свободы — 5 лет и 6 месяцев условно.

Обвинения по делу Baring Vostok связаны со сделкой по уступке кредита на 2,5 млн руб., который банк «Восточный» (инвестиционный фонд был его основным акционером) выдал Первому коллекторскому бюро (ПКБ, тоже аффилирован с фондом). В 2017 году долг был оформлен в виде 59,9% акций компании International Financial Technology Group (IFTG). «Восточный» принял долю и отказался от требований по кредиту к ПКБ. Следствие утверждало, что для сделки акции оценили в 3 млрд руб., тогда как их рыночная стоимость не выше 600 тыс. руб., а Калви, партнер фонда Филипп Дельпаль, сотрудник Baring Vostok Ваган Абгарян и другие лица подготовили заведомо ложный отчет

Иван Зюзин, директор по инвестициям компании Вaring Vostok
Фото:Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Приговорен к 5 годам лишения свободы условно
Ваган Абгарян, партнер Baring Vostok
Фото:Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Приговорен к 4,5 года лишения свободы условно
Филипп Дельпаль, партнер по финансовому сектору Baring Vostok
Фото:Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Также приговорен к 4,5 года лишения свободы условно
Максим Владимиров, генеральный директор Первого коллекторского бюро
Фото:Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Приговорен к 4 годам лишения свободы условно
Александр Цакунов, бывший директор по инвестициям банка «Восточный»
Фото:Ирина Бужор / «Коммерсантъ»
Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»

Приговорен к 4 годам лишения свободы условно

Алексей Кордичев, председатель совета директоров ПАО «Норвик Банк», бывший глава «Восточного»
Фото:Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Приговорен к 3,5 года лишения свободы условно.

После задержания Кордичев дал показания против Калви и других фигурантов дела. Он также согласился сотрудничать со следствием. Подробнее о том, развивалось дело Baring Vostok, — читайте в материале РБК

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