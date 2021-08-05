Дело Baring Vostok , 05 авг, 20:40
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Калви перед приговором заявил о надежде на факты
Майкл Калви
Проходящий по уголовному делу банка «Восточный» инвестор и основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви выступил с заявлением перед журналистами после того, как суд отложил продолжение оглашения приговора на 6 августа.
«Пока судья, как и прокурор раньше, просто повторила фразы и аргументы предварительно обвинения от декабря 2019 года. Игнорируя сотни документов, показаний и подтверждений экспертов и свидетелей, которые были показаны в судебном процессе за последние семь месяцев. Пока это не закончилось. Я надеюсь, что завтра судья будет говорить о настоящих фактах. Надежда умирает последней», — передает слова Калви корреспоондент РБК.
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