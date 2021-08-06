Сбежавшие из изолятора в Истре заключенные использовали гаечный ключ

Пятеро заключенных, сбежавших из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре, открутили замки дверей камеры предположительно с помощью гаечного ключа. Об этом рассказала представитель областного главка Следственного комитета Ольга Врадий, передает ТАСС. Врадий добавила, что инцидент произошел в ночь на 6 августа около 04:00.

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«Среди сбежавших Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя и в лишении свободы столичного адвоката, а также четверо лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение кражи», — уточнила она.

Александр Мавриди обвиняется в убийстве главы компаний «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы» Владимира Маругова. Его убили в ноябре 2020 года в загородном доме в Подмосковье, застрелив из арбалета.