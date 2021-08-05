Украинская прокуратура заявила об аресте 13 российских самолетов

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Суд на Украине заочно наложил арест еще на 13 пассажирских воздушных судов российской авиакомпании за полеты в Крым, говорится в сообщении прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя (входит в состав Генпрокуратуры Украины).

«По ходатайству прокуратуры АР Крым и города Севастополя судом наложен арест на 13 воздушных судов российского авиаперевозчика, которые использовались для перевозки пассажиров в/из закрытого Украиной пункта пропуска «Симферополь авиа», — сказано в сообщении.

В ведомстве пояснили, что речь идет о самолетах марки Airbus, однако название авиакомпании не сообщается.

Там также уточнили, что прокуратуре известно не менее чем о 37 российских авиакомпаниях, которые осуществляют регулярные авиаперевозки в Крым. По информации прокуратуры, до этого был наложен арест еще на 211 воздушных судов.