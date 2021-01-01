Прокуратура Украины заявила об аресте 44 российских самолетов

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Прокуратура Автономной Республики Крым (входит в состав Генпрокуратуры Украины) заявила, что по ее ходатайству украинский суд наложил арест на 44 российских самолета, летавших в Крым. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«По ходатайствам прокуратуры автономии наложены аресты на 44 самолета-нарушителя, летавших в оккупированный Крым», — говорится в сообщении ведомства. Однако прокуратура не уточняет, самолеты каких авиакомпаний были заочно арестованы.

В сентябре украинская прокуратура заявила об аресте 65 российских самолетов, которые также выполняли полеты на полуостров.

Воздушное пространство над территорией Крыма Украина закрыла в марте 2014 года. Украинские власти обосновали данное решение тем, что у них нет возможности осуществлять надзор за безопасностью полетов при организации воздушного движения. Киев распорядился закрыть все аэропорты на полуострове, хотя к тому моменту власть над регионом уже утратил. В прокуратуре Украины продолжают считать, что авиакомпании, выполняя рейсы в Крым, нарушают международные правила полетов.