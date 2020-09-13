Киев осудил проведение выборов в Крыму и Севастополе

Избиратели голосуют на выборах губернатора Севастополя (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

МИД Украины выразил решительный протест и осудил проведение выборов в Крыму и Севастополе. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, опубликованном на сайте МИД.

В ведомстве назвали проведение выборов на «временно оккупированных территориях» грубым нарушением Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Проведение Российской Федерацией псевдовыборов на территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь является нелегитимным, а их результаты не будут иметь никаких юридических последствий», — заявили в украинском МИД.

Там отметили, что все причастные к подготовке и проведению «незаконного голосования» в Крыму будут нести ответственность в соответствии с законодательством Украины.