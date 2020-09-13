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Киев осудил проведение выборов в Крыму и Севастополе

Избиратели голосуют на выборах губернатора Севастополя
Избиратели голосуют на выборах губернатора Севастополя (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

МИД Украины выразил решительный протест и осудил проведение выборов в Крыму и Севастополе. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, опубликованном на сайте МИД.

В ведомстве назвали проведение выборов на «временно оккупированных территориях» грубым нарушением Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Проведение Российской Федерацией псевдовыборов на территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь является нелегитимным, а их результаты не будут иметь никаких юридических последствий», — заявили в украинском МИД.

Там отметили, что все причастные к подготовке и проведению «незаконного голосования» в Крыму будут нести ответственность в соответствии с законодательством Украины.

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Голосование на выборах губернатора Еврейской автономной области на придомном избирательном участке

В Севастополе, в частности, 13 сентября, в единый день голосования, проходят досрочные выборы губернатора города. В Крыму в ходе дополнительных выборов избирают, в частности, депутата Государственного совета республики по Гвардейскому одномандатному избирательному округу и депутата Симферопольского городского совета по одномандатному избирательному округу.

Крым вошел в состав России в 2014 году. Украина не признает полуостров частью России, считая эти территории «оккупированными». Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности полуострова был решен в ходе законного референдума.

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В сентябре Европейский совет еще на шесть месяцев — до 15 марта 2021 года — продлил персональные санкции в отношении ряда граждан, компаний и организаций, введенные из-за присоединения Крыма к России.
Ограничения, в том числе заморозка активов и запрет на въезд, касаются 175 человек и 44 компаний и организаций из России, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Теги: МИД Украины, выборы, Крым, единый день голосования
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