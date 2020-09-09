Украинская прокуратура заявила об аресте 65 российских самолетов

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Прокуратура автономной республики Крым (входит в состав Генпрокуратуры Украины) заявила, что по ее ходатайству украинский суд наложил арест на 65 российских самолетов, выполнявших рейсы в Крым. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«По ходатайствам прокуратуры автономии наложены аресты на 65 самолетов — нарушителей порядка въезда и выезда с оккупированного полуострова», — говорится в сообщении. Каким авиакомпаниям принадлежали эти самолеты, ведомство не уточняет.

С марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над территорией Крыма. Из-за того, что в Крыму невозможно осуществлять надзор за безопасностью полетов при организации воздушного движения, Киев распорядился закрыть все аэропорты на полуострове, хотя к тому моменту власть над регионом уже утратил. В прокуратуре Украины считают, что авиакомпании, осуществляющие полеты в Крым, нарушают международные правила полетов.

В августе Киев направил в Россию ноту протеста из-за визита президента Владимира Путина в Крым. Ранее Киев также передал Москве ноту протеста в связи с состоявшимся на полуострове парадом ВМФ 26 июля. Украина оценила его как «очередное нарушение российской стороной норм международного права».