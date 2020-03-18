МИД Украины выразил протест из-за приезда Путина в Крым

Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

МИД Украины выразил протест после приезда президента России Владимира Путина в Крым, где он вручил награды строителям Крымского моста, сообщается на сайте МИДа.

«В связи с визитом Путина в АР Крым и Севастополь российскому внешнеполитическому ведомству передана нота протеста», — заявили в МИДе. В ведомстве назвали поездку российского президента на полуостров «грубым нарушением территориальной целостности» Украины и заявили о пренебрежении Россией нормами международного права.

Президент России прибыл в Крым для вручения государственных наград строителям Крымского моста 18 марта.

Украина регулярно выражает недовольство визитами Путина в Крым. Так, в январе Киев направил Москве ноту протеста после приезда российского президента на учения Черноморского и Северного флотов.