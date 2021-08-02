Вакцинироваться работникам ряда сфер нужно в 43-х регионах страны

Фото: Елена Афонина / ТАСС

В Карачаево-Черкесии введена обязательная вакцинация от COVID-19, передает «РИА Новости», это 43-й регион страны, пошедший на такие меры. Таким образом, больше половины регионов России ввели обязательную вакцинацию.

Вакцинация введена для работников ряда сфер, в том числе здравоохранения, туризма, торговли, транспорта.

Согласно постановлению главного санитарного врача республики, руководителям организаций необходимо до 16 августа организовать проведение профилактических прививок первым компонентом, а до 7 сентября — вторым. «Довести до сведения работников о том, что при вынесении данного постановления граждане, подлежащие вакцинации, вправе отказаться от прививок, но в этом случае они будут отстранены от выполняемых работ на период эпидемиологического неблагополучия», — говорится в документе.

В постановлении регионального управления Роспотребнадзора не указано, какая доля работников затрагиваемых вакцинацией сфер должна сделать прививки. В большинстве российских регионов установлена планка в 60%.

РБК направил запрос в управление Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесии.