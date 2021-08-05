Юлия Навальная рассказала о первом длительном свидании с мужем

Юлия Навальная (Фото: yulia_navalnaya / Instagram)

Жена оппозиционера Алексея Навального Юлия рассказала, как прошло первое длительное свидание с мужем в покровской ИК-2. Об этом она написала в своем Instagram.

Она пояснила, что длительное свидание в российских тюрьмах длится три дня, а также рассказала, как она к нему готовилась.

«Приезжаешь и привозишь с собой кучу продуктов <...> Охрана внимательно проверяет борщ на наличие телефона внутри, разрезает рандомный пирожок или персик на предмет героина и нюхает все напитки на предмет алкоголя. Потом раздевают, осматривают и обыскивают», — написала она.

По ее словам, помещение, в котором проходят длительные свидания, «очень приличного вида» — там есть коридор, несколько комнат и кухня, а на стенах висят картины. Кроме того, она добавила, что политик «передавал всем огромный привет».