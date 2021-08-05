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Дело Навального ,  
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Юлия Навальная рассказала о первом длительном свидании с мужем

Юлия Навальная
Юлия Навальная (Фото: yulia_navalnaya / Instagram)

Жена оппозиционера Алексея Навального Юлия рассказала, как прошло первое длительное свидание с мужем в покровской ИК-2. Об этом она написала в своем Instagram.

Она пояснила, что длительное свидание в российских тюрьмах длится три дня, а также рассказала, как она к нему готовилась.

«Приезжаешь и привозишь с собой кучу продуктов <...> Охрана внимательно проверяет борщ на наличие телефона внутри, разрезает рандомный пирожок или персик на предмет героина и нюхает все напитки на предмет алкоголя. Потом раздевают, осматривают и обыскивают», — написала она.

По ее словам, помещение, в котором проходят длительные свидания, «очень приличного вида» — там есть коридор, несколько комнат и кухня, а на стенах висят картины. Кроме того, она добавила, что политик «передавал всем огромный привет».

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Навального задержали 17 января 2021 года после возвращения в Россию из Германии, где он с августа проходил лечение. Так, в августе 2020 года оппозиционеру стало плохо при перелете из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили, а Навального госпитализировали. Позже его перевели в берлинскую клинику Charite, где врачи поставили ему диагноз «отравление». Впоследствии лаборатория бундесвера заявила об обнаружении в его крови веществ, которые также имеются в составе боевого отравляющего яда «Новичок». Российская сторона возможность отравления «Новичком» исключала, Москва неоднократно заявляла, что все химоружие в России уничтожено, а следов отравляющих веществ в организме Навального до отправки в Берлин не было.

После возвращения оппозиционера ФСИН потребовала заменить ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за того, что Навальный не отмечался после выписки из немецкой клиники. 2 февраля Симоновский суд ходатайство удовлетворил, отправив Навального в колонию на два года и восемь месяцев. 20 февраля Мосгорсуд сократил этот срок на полтора месяца.

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Ранее Юлия Навальная уже посещала мужа в колонии, однако это было не длительное посещение, а разовое. Тогда она назвала это «лучшим свиданием в своей жизни» и уточнила, что Навальный похудел до 76 кг, а врачей, по ее словам, к нему так и не пустили.

Уже после задержания оппозиционера суд признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, его юрлицо «Фонд защиты прав граждан» (ФЗПГ) и движение «Штабы Навального» экстремистскими организациями и запретил их деятельность. После закрытия проектов среди экс-руководителей штабов 21% эмигрировали, 29% находятся под следствием, 40% занимаются собственными проектами и политикой.

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