Суд утвердил признание ФБК и штабов Навального экстремистскими

С момента появления в перечне на сайте Минюста сотрудники ФБК и активисты штабов Навального в случае продолжения своей деятельности могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации). Максимальное наказание по ней — десять лет колонии, такая ответственность грозит руководителям запрещенных организаций. Участникам грозит до шести лет, а тем, кто вовлекает в организацию новых членов, — до восьми лет. За финансирование такой организации независимо от суммы также предусмотрена уголовная ответственность по ст. 282.3 УК. Максимальный срок лишения свободы по ней — десять лет.
Кроме того, тем, кто демонстрирует или изготавливает символику запрещенных организаций, грозит административная ответственность — до 15 суток ареста по ст. 20.29 или 20.3 КоАП. В данном случае символика ФБК окажется приравнена, например, к нацистской свастике.
Для лиц, осужденных за преступления экстремистской направленности, действуют ограничения на участие в выборах: они не имеют права баллотироваться в любые органы власти в течение десяти лет после снятия или погашения судимости. В июне президент подписал закон, согласно которому временный запрет на участие в выборах вводится не только для осужденных, но и для всех бывших членов экстремистских или террористических организаций, независимо от наличия у них судимости. Проект такого закона внесла группа депутатов-единороссов во главе с Андреем Исаевым и Василием Пискаревым в мае, в период, когда шла тяжба о признании ФБК и штабов Навального экстремистскими организациями; от внесения проекта до подписания закона прошел месяц.
Прокуратура через суд потребовала отнести организации Навального к числу экстремистских 16 апреля. «Под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации. Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции», — говорилось в сообщении ведомства. В прокуратуре заявляли, что ФБК и штабы Навального действуют «в том числе путем призывов к насильственным действиям, экстремистской деятельности, массовым беспорядкам, путем попыток вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность» и работают «в активной координации и по заказу различных зарубежных центров, ведущих деструктивные действия в отношении России».
Судья Мосгорсуда Вячеслав Полыга обосновал свое согласие с требованиями Генпрокуратуры тем, что соратники Навального пропагандируют ненависть и вражду по отношению к чиновникам, силовикам и «сторонникам действующих политических партий», систематически проводят несогласованные мероприятия, участники которых применяют насилие к полицейским и росгвардейцам. Также, по мнению суда, отдельные активисты штабов Навального распространяют нацистскую символику и экстремистские материалы, а также порнографию — например, координатор архангельского штаба политика Андрей Боровиков по соответствующей статье получил реальный срок — свыше двух лет колонии за репост клипа группы Rammstein.
После вступления в дело ФБК адвокат Иван Павлов, представлявший интересы организаций, стал фигурантом уголовного дела о разглашении тайны следствия, в качестве меры пресечения ему запретили пользоваться телефоном и интернетом, а также общаться со свидетелями по своему делу, среди которых его подзащитный, журналист Иван Сафронов. А возглавляемое Павловым объединение «Команда 29» заявило о прекращении своей деятельности. Там пояснили, что продолжение работы создало бы угрозу безопасности многих людей, так как российские органы власти отождествили «Команду 29» с чешской организацией Společnost svobody informace, признанной в России нежелательной.
Навальный в 2020 году перенес попытку отравления, которую CNN, Bellingcat, Spiegel и признанное иноагентом российское издание The Insider связали с деятельностью российских спецслужб. ФСБ назвала эти данные «провокацией», а Владимир Путин — «легализацией материалов американских спецслужб». В январе 2021 года Навальный вернулся в Россию после лечения в Германии и был задержан; вскоре суд заменил ему условный срок по так называемому делу «Ив Роше» на реальный. Тогда по всей России прошли несогласованные акции в поддержку оппозиционера, которые кончились рекордными задержаниями.