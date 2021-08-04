Суд утвердил признание ФБК и штабов Навального экстремистскими

Апелляционный суд оставил в силе решение о признании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и штабов политика экстремистскими организациями. Теперь, если активисты продолжат деятельность, им грозит уголовная ответственность

Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС

Первый апелляционный суд утвердил постановление Мосгорсуда, который в июне признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, его юрлицо «Фонд защиты прав граждан» (ФЗПГ) и движение «Штабы Навального» экстремистскими организациями и запретил их деятельность на территории России. Об этом сообщается в Telegram-канале, который ведут помощники адвоката Ивана Павлова, представлявшего интересы организаций.

Все три организации также ранее были признаны иноагентами.

Заседание, как и слушание первой инстанции в Мосгорсуде, проходило в закрытом режиме — Генпрокуратура, которая подавала иск о признании организаций экстремистскими, заявила, что в материалах дела есть гостайна. Перед заседанием от адвокатов потребовали сдать телефоны, а в суде глушилась сотовая связь, сообщили помощники Павлова.

После того как апелляционная инстанция подтверждает решение и оно вступает в законную силу, запрещенные организации появляются в соответствующем перечне на сайте Минюста. До сегодняшнего дня он насчитывал 85 пунктов, среди них российские и украинские националистические, неонацистские, исламистские организации, объединения футбольных ультрас, движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ), Меджлис крымскотатарского народа, а также множество региональных организаций «Свидетелей Иеговы» (все организации признаны экстремистскими и запрещены); эта конфессия — самое многочисленное объединение из признанных в России экстремистскими.