Синоптик предупредил москвичей о «мощных массивах» дождевых облаков

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На Москву с Запада движется атмосферный фронт, и 5 августа ожидается теплая облачная погода с дождями и грозами, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Потянутся мощные массивы кучево-дождевых облаков, местами переходящие в грозовое состояние», — рассказал синоптик.

Осадки, в том числе грозы, ожидаются во второй половине дня — после 15 часов, уточнил Тишковец. По его словам, в столице температура воздуха поднимется до 23–25 градусов тепла, в Подмосковье — до 21–26. Это на три-четыре градуса выше климатической нормы в этом месяце. «Атмосферное давление будет падать и составит 746 мм ртутного столба», — добавил Тишковец.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также сообщил, что в ближайшие дни в центре Европейской части России ожидаются дожди. Больше всего осадков выпадет в конце недели — в пятницу, субботу и воскресенье. А температура поднимется до 29 градусов тепла.