В Москве за ночь выпало около четверти месячной нормы осадков

В Москве в ночь с 2 на 3 августа выпало около четверти от месячной нормы осадков, сообщила РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Максимальный показатель зафиксировала метеостанция «Балчуг», установленная в центральной части города, там выпало 22 мм осадков. «Норма для города — 75–80 мм, на разных станциях разная. Получается, что около четверти [выпало]», — сообщила синоптик.

Позднякова также добавила, что сегодня местами в Москве также пройдет дождь.

В августе в Центральной части России осадки будут наблюдаться чаще обычного на 40–60%, вместе с тем погода будет умеренно теплой, сообщил накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, уже в первые десять дней августа выпадет более 50% нормы осадков. Синоптик отметил, что в южной части региона и Черноземье осадков будет в 1,6–1,8 раза больше привычного.