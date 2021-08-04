Вильфанд предупредил о ливнях и грозах в европейских регионах России

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Ливни, грозы и усиление ветра ожидаются на севере Европейской России в ближайшие дни. Об этом РБК рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, это связано с циклоном, который уже задел европейскую территорию России, после чего 2 августа там прошли дожди. «В ближайшие дни погода будет меняться: завтра температурный фон в этой части России будет в среднем составлять 23–25 [градуса] — это температура выше нормы на 1–2 градуса. В пятницу температура будет в диапазоне 20–24 градусов», — сказал Вильфанд.

Что касается центра европейской части России, то с выходных с востока будут поступать теплые воздушные массы и температура поднимется до плюс 26–29 градусов, также ожидаются дожди. По его словам, изменения будут заметны с пятницы, в субботу и воскресенье пройдут заметные осадки. На востоке Приволжского федерального округа, на левобережье Волги, на Урале температура поднимется до 35–38 градусов, в Саратовской области ожидается температура до 40 градусов, отметил Вильфанд.

«Одновременно за счет большого перепада температуры в разных субъектах Федерации происходит формирование осадков, заметных ливней и ветров до 20 м/с», — объяснил синоптик.