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Вильфанд предупредил о ливнях и грозах в европейских регионах России

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Ливни, грозы и усиление ветра ожидаются на севере Европейской России в ближайшие дни. Об этом РБК рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, это связано с циклоном, который уже задел европейскую территорию России, после чего 2 августа там прошли дожди. «В ближайшие дни погода будет меняться: завтра температурный фон в этой части России будет в среднем составлять 23–25 [градуса] — это температура выше нормы на 1–2 градуса. В пятницу температура будет в диапазоне 20–24 градусов», — сказал Вильфанд.

Что касается центра европейской части России, то с выходных с востока будут поступать теплые воздушные массы и температура поднимется до плюс 26–29 градусов, также ожидаются дожди. По его словам, изменения будут заметны с пятницы, в субботу и воскресенье пройдут заметные осадки. На востоке Приволжского федерального округа, на левобережье Волги, на Урале температура поднимется до 35–38 градусов, в Саратовской области ожидается температура до 40 градусов, отметил Вильфанд.

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Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

«Одновременно за счет большого перепада температуры в разных субъектах Федерации происходит формирование осадков, заметных ливней и ветров до 20 м/с», — объяснил синоптик.

Вильфанд заметил, что на юге не будет влияния циклона, поэтому в Волгоградской, Астраханской областях воздух прогреется более чем до 40 градусов, в Краснодарском крае, на Ставрополье, в континентальных районах, в том числе в Ростовской области, — до 38–40 градусов. На Черноморском побережье в ближайшие два дня температура будет ниже — в районе 29–34 градусов днем и около 22–25 градусов ночью.

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Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

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Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозировал, что в течение августа будет дождливая и умеренно теплая погода. В первые десять дней прольется свыше половины месячного объема дождей. По его словам, на юге Центральной России и в Черноземье их будет в 1,6–1,8 раза больше обычной нормы. Днем температура воздуха ожидается в среднем плюс 18–23 градусов, а ночью — до плюс 8–13 градусов.

новости Погода ливни грозы Роман Вильфанд Гидрометцентр
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