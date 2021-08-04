Вильфанд спрогнозировал 43-градусную жару на юге России

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До конца недели в Ростовской и Волгоградской областях, а также на юге Ставрополья температура воздуха поднимется до 43 градусов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«Даже на Черноморском побережье до 35 градусов и в районе Сочи тоже. В Симферополе 30-37 градусов, в Севастополе 30-35 градусов», — добавил Вильфанд.

В конце июля Вильфанд прогнозировал теплый август. По его словам, ни в одном регионе страны не ожидается температура ниже нормы.

При этом на всей европейской части России, кроме Северо-Западного федерального округа, прогнозировалось аномальное тепло. Аналогичные прогнозы синоптика были в отношении северной части Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, Приморского и юга Хабаровского края.