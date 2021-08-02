Синоптик пообещал москвичам «хлябистый» август

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В августе жителей Центральной России ждет дождливая и умеренно теплая погода. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает «РИА Новости».

«В Центральной России последний летний месяц может стать на 40–60% дождливее, чем должен быть. <...> В старину такую погоду называли хлябистой», — отметил синоптик.

По прогнозу Тишковца, свыше половины месячного объема дождей прольется уже в первую десятидневку месяца. Местами, на юге региона и в Черноземье, их будет в 1,6–1,8 раза больше обычной нормы.

Температура воздуха в среднем будет на уровне плюс 18–23 градусов днем и до плюс 8–13 ночью.