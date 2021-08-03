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Конфликт в Афганистане ,  
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Власти Афганистана заявили о готовности к миру с «Талибаном»

Фото: Ajmal Kakar / XinHua / Global Look Press
Фото: Ajmal Kakar / XinHua / Global Look Press

Правительство Афганистана готово вести переговоры о мире с представителями «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) после выполнения ряда условий. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава афганского МИДа Мохаммад Ханиф Атмар.

Так, на вопрос о готовности правительства Афганистана включить «Талибан» в некую сделку по разделу власти и вместе работать, Атмар ответил: «Мы готовы работать с «Талибаном», готовы взять их в правительство, готовы к миру с ними и разделу с ними власти. И у нас не так много условий для этого».

По его словам, главными из условий являются свободное волеизъявление граждан о будущем их страны и отсутствие угрозы для других стран на внешних границах Афганистана. «Наше правительство готово принять «Талибан» в качестве его части на том условии, что они перестанут поддерживать терроризм», — подчеркнул министр.

Дипломат также напомнил, что в прошлом движение тесно сотрудничало с «Аль-Каидой» (запрещенная в России террористическая организация) и рядом других террористических организаций в странах Центральной Азии, Китае и России.

«Активно работают с ними сейчас, и нет ни одной причины, по которой они не будут поступать так же в будущем. И станет громадной ошибкой думать, что Афганистан во главе с «Талибаном» не будет убежищем для международных террористов и угрозой странам вокруг. Точно будет», — добавил он.

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Кроме того, Атмар приветствовал попытки иностранных государств наладить диалог с «Талибаном», если эти усилия предпринимаются в попытке убедить боевиков в необходимости мира и политического урегулирования, «но не в попытке подбодрить талибов продолжать насилие и сотрудничество с иностранными террористами».

США расширили программу по беженцам из Афганистана из-за насилия талибов
Политика
Фото:Kawa Basharat / Global Look Press

В начале июля США сообщили о выводе большей части своих войск из Афганистана. По словам президента США Джо Байдена, оставшиеся военные покинут страну к 31 августа. Свои войска стали возвращать и союзники США. На фоне вывода войск талибы начали масштабное наступление в Афганистане. По информации террористов, они контролируют около 90% границы республики.

Ранее российская сторона провела переговоры с делегацией движения «Талибан». Встреча прошла в Москве 8 июля. По итогам саммита представители организации обещали не нарушать границы центральноазиатских стран и бороться с производством и контрабандой наркотиков из Афганистана. Кроме того, «Талибан» подтвердил намерение противостоять другой запрещенной в России террористической группировке — «Исламскому государству». В Кремле необходимость контактов с талибами связали с напряженной ситуацией в Афганистане.

В США, в свою очередь, расширили список граждан Афганистана, которые могут уехать в Соединенные Штаты в качестве беженцев, на фоне «возросшего уровня насилия». Так, гражданам Афганистана, которые работали на правительство США или вооруженные силы в качестве переводчиков, подрядчиков или штатных специалистов, отменят некоторые из обязательных при пересечении границы требований. По информации газеты The New York Times, иммиграционную визу в США пытаются получить около 18 тыс. граждан Афганистана, «которым угрожают из-за работы на правительство США», и еще 53 тыс. членов их семей.

«Талибан» Афганистан сотрудничество МИД
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