Власти Афганистана заявили о готовности к миру с «Талибаном»

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Правительство Афганистана готово вести переговоры о мире с представителями «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) после выполнения ряда условий. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава афганского МИДа Мохаммад Ханиф Атмар.

Так, на вопрос о готовности правительства Афганистана включить «Талибан» в некую сделку по разделу власти и вместе работать, Атмар ответил: «Мы готовы работать с «Талибаном», готовы взять их в правительство, готовы к миру с ними и разделу с ними власти. И у нас не так много условий для этого».

По его словам, главными из условий являются свободное волеизъявление граждан о будущем их страны и отсутствие угрозы для других стран на внешних границах Афганистана. «Наше правительство готово принять «Талибан» в качестве его части на том условии, что они перестанут поддерживать терроризм», — подчеркнул министр.

Дипломат также напомнил, что в прошлом движение тесно сотрудничало с «Аль-Каидой» (запрещенная в России террористическая организация) и рядом других террористических организаций в странах Центральной Азии, Китае и России.