В МИДе объяснили необходимость присутствия талибов на севере Афганистана

Замир Кабулов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Присутствие «Талибана» (признан террористическим и запрещен в России) на севере Афганистана необходимо, чтобы сдержать угрозы для стран Центральной Азии, которые исходят от террористической группировки «Исламское государство» (ИГ; также запрещена в России). Об этом в ходе круглого стола заявил специальный представитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

На севере Афганистана уже длительное время базируется около двадцати международных террористических организаций, указал дипломат, выделив среди них ИГ. По словам Кабулова, все они одинаково зловредны и склонны сотрудничать друг с другом по тактическим соображениям.

«Вот они могли бы воспользоваться ситуацией хаотичности на севере Афганистана и попытаться использовать ее для подрыва стабильности в соседних с Афганистаном государствах», — сказал он.

По словам Кабулова, у талибов очень плохие отношения с ИГ. Обе группировки воевали друг с другом в течение нескольких лет. Поэтому само присутствие талибов на этих землях сдерживает угрозы, которые исходят от «Исламского государства» и других террористических группировок в отношении центральноазиатских стран, добавил он.