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Пандемия коронавируса ,  
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В России выявили больше 22 тыс. новых заболевших COVID-19 за сутки

Общее число зараженных в стране перевалило за 6,3 млн человек
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

В России за минувшие сутки зарегистрировали 22 589 новых зараженных коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Общее число заболевших превысило 6,3 млн человек.

Умерли за 24 часа, по статистике оперативного штаба, 790 человек. Всего с начала пандемии в стране умерли 161 715 зараженных.

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Больше всего новых заболевших COVID-19 за прошедшие сутки выявили в Москве (2502 случая), Санкт-Петербурге (1906 случаев) и Московской области (1517 случаев). Общее число больных в столице превысило 1,5 млн человек, в Петербурге выявили 536 367 зараженных, в Подмосковье — 391 548.

В России за сутки от COVID-19 умерли более 700 человек
Общество
Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»

Больше четырех недель подряд в России ежедневно умирают более 700 заболевших COVID-19. Впервые о том, что число смертей превысило эту отметку, было объявлено во вторник, 6 июля: тогда стало известно, что болезнь унесла 737 жизней. Абсолютный рекорд был зафиксирован 16 июля, тогда за сутки умерли 799 человек.

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По данным Росстата, уже к концу мая 2021 года скончались более 289 тыс. человек с коронавирусом. Росстат учитывает все летальные исходы после заболевания COVID-19, даже те случаи, когда вирус не стал основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие осложнений другого заболевания.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с пандемией в России остается напряженной. «Она, безусловно, остается пока достаточно напряженной. Вместе с тем мы видим снижение еженедельных темпов прироста заболевших, и это говорит о наметившейся тенденции к стабилизации эпидемического процесса», — сказала она.

Как меняется число смертельных случаев от Covid-19 в России
Ежедневные данные оперативного штаба
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Автор
Анна Громова Анна Громова
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