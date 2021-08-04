Сенаторы оценили слова грузинского политика о намерении посетить Москву

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 августа
USD ЦБ: 72,79 (-0,09) Инвестиции, 12:53
Курс евро на 5 августа
EUR ЦБ: 86,41 (-0,15) Инвестиции, 12:53
Россиянину разрешили выйти на финал Игр под любимую песню Нурмагомедова Спорт, 17:22 Как сэкономить 35% бюджета на ИТ-расходах. Тест РБК и Онланта, 17:18 Худший медальный день России в Токио. Онлайн 12-го дня Игр Спорт, 17:18 Глава SEC объяснил необходимость регулирования крипторынка Крипто, 17:06 ВОЗ рекомендовала ввести мораторий на ревакцинацию от COVID Общество, 17:06 Кто из россиян завоевал олимпийскую медаль в Токио. Фоторепортаж Спорт, 16:55  Акции Robinhood за несколько минут подорожали почти вдвое Инвестиции, 16:54 Мосгорсуд признал законным арест сбившей детей на переходе студентки Общество, 16:53 Пятикратная чемпионка Олимпиады раскрыла секрет успеха синхронисток Спорт, 16:51 Как перестать вести бизнес интуитивно и начать зарабатывать РБК и Альфа-Банк, 16:50 Вестерн от Netflix с Идрисом Эльбой откроет 65-й Лондонский кинофестиваль Стиль, 16:48 Как ответить на каверзный вопрос рекрутера о вашем прошлом — Fast Company Pro, 16:45 Россияне вышли в полуфинал Олимпиады в пляжном волейболе Спорт, 16:42 Как устроено производство биотоплива, и какие проблемы оно решает Зеленая экономика, 16:40
Политика ,  
0 

Сенаторы оценили слова грузинского политика о намерении посетить Москву

Ирма Инашвили
Ирма Инашвили (Фото: ირმა ინაშვილი / Facebook)

Визит представителей партии «Альянс патриотов Грузии» в Москву на переговоры не сможет послужить резким толчком для восстановления отношений Москвы и Тбилиси. Об этом РБК заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Пусть приезжают, но я не думаю, что это послужит резким толчком для восстановления наших отношений. Это кропотливая работа на всех уровнях — парламентских, дипломатических», — пояснил он.

Джабаров напомнил, что ранее в Россию на встречи приезжали и другие грузинские парламентарии, однако «дальше дело не пошло». Он подчеркнул, что российская сторона готова идти на нормализацию отношений, но пока не видит аналогичного стремления с грузинской стороны.

Обратившийся к Путину грузинский политик объявила о визите в Москву
Политика
Ирма Инашвили

Член комитета Совета Федерации по международным делам Вадим Деньгин заявил РБК, что Москва всегда выступает за конструктивный диалог и готова выслушать абсолютно все стороны, особенно когда члены парламента сами официально заявляют о своей готовности к переговорам.

«Если это выходит на официальный уровень, мы должны это приветствовать. Если есть какое-то здравое зерно в диалоге, то почему бы не принять во внимание данную позицию», — добавил он.

Ранее 4 августа генеральный секретарь партии «Альянс патриотов Грузии» Ирма Инашвили сообщила, что представители партии готовы приехать в Москву на переговоры с российскими политиками.

Читайте на РБК Pro
Н Юй Чжи Обман веществ: как стартапер спустил $350 млн инвестиций на сладкую жизнь Чем недорогая китайская водка завоевала молодежь Когда Китай станет первой экономикой мира: 5 сценариев от Bloomberg Сбитый летчик: пять причин, из-за которых карьеру топ-менеджера ждет крах

В МИД России оценили возможность возобновления рейсов в Грузию
Политика
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

По ее словам, это необходимо для защиты грузинских интересов в России. Инашвили также указала на необходимость военного нейтралитета Грузии и диалога с Южной Осетией и Абхазией.

«Альянс патриотов Грузии» стоит на антитурецких позициях и выступает против вступления Грузии в НАТО. В грузинском парламенте у партии четыре места.

Сторонники партии в июле 2019 года организовали митинг за нормализацию отношений с Россией на фоне скандала с визитом депутата Госдумы Сергея Гаврилова в Тбилиси на сессию Межпарламентской ассамблеи православия. Тогда политик сел в кресло спикера грузинского парламента Ираклия Кобахидзе. Это вызвало недовольство части грузин, привело к отставке Кобахидзе. Москва в ответ перекрыла прямое авиасообщение с Грузией.

Депутаты из фракции «Альянс патриотов Грузии» уже приезжали в Москву — в 2017 году, это был первый визит политиков из Грузии в Госдуму с момента разрыва дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси в 2008 году. Тогда состоялась встреча членов комитета по делам СНГ с тремя депутатами из фракции «Альянс патриотов Грузии», стороны договорились создать неформальную группу для продолжения взаимодействия и обсудили возможность упрощения визового режима между странами.

сенаторы Москва Грузия политик новости
Материалы по теме
Обратившийся к Путину грузинский политик объявила о визите в Москву
Политика
В МИД России оценили возможность возобновления рейсов в Грузию
Политика
В Грузии пройдут учения стран НАТО
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter