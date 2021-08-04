Сенаторы оценили слова грузинского политика о намерении посетить Москву

Ирма Инашвили (Фото: ირმა ინაშვილი / Facebook)

Визит представителей партии «Альянс патриотов Грузии» в Москву на переговоры не сможет послужить резким толчком для восстановления отношений Москвы и Тбилиси. Об этом РБК заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Пусть приезжают, но я не думаю, что это послужит резким толчком для восстановления наших отношений. Это кропотливая работа на всех уровнях — парламентских, дипломатических», — пояснил он.

Джабаров напомнил, что ранее в Россию на встречи приезжали и другие грузинские парламентарии, однако «дальше дело не пошло». Он подчеркнул, что российская сторона готова идти на нормализацию отношений, но пока не видит аналогичного стремления с грузинской стороны.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Вадим Деньгин заявил РБК, что Москва всегда выступает за конструктивный диалог и готова выслушать абсолютно все стороны, особенно когда члены парламента сами официально заявляют о своей готовности к переговорам.