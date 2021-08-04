Обратившаяся к Путину грузинский политик объявила о визите в Москву

«Альянс патриотов Грузии» попросил Владимира Путина помочь восстановить диалог между Москвой и Тбилиси, допустив приезд своих членов в российскую столицу. Политики выразили обеспокоенность из-за нарастания военного напряжения

Фото: Владимир Умикашвили/ РИА Новости

Представители партии «Альянс патриотов Грузии» готовы приехать в Москву на переговоры с российскими политиками. Об этом заявила генеральный секретарь партии Ирма Инашвили, передает издание Alia.

«Если вы меня спросите, поеду ли я в Москву и буду ли участвовать в разных форматах, я отвечу, что поеду, встречусь с депутатами и разными политическими деятелями. Я сделаю это, чтобы защитить интересы моей страны в России», — сказала Инашвили.

Она заявила о необходимости военного нейтралитета Грузии, а также диалога с Южной Осетией и Абхазией. «В Грузии этот вопрос никого не интересует. Парламент Грузии не посвятил ни одного заседания вопросу Сухума и Цхинвала», — сказала Инашвили.

Ранее, 2 августа, «Альянс патриотов Грузии» написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, которое Инашвили разместилa в Facebook. В письме партия выразила надежду на помощь со стороны российского президента в нормализации отношений с Тбилиси.