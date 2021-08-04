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Обратившаяся к Путину грузинский политик объявила о визите в Москву

«Альянс патриотов Грузии» попросил Владимира Путина помочь восстановить диалог между Москвой и Тбилиси, допустив приезд своих членов в российскую столицу. Политики выразили обеспокоенность из-за нарастания военного напряжения
Фото: Владимир Умикашвили/ РИА Новости
Фото: Владимир Умикашвили/ РИА Новости

Представители партии «Альянс патриотов Грузии» готовы приехать в Москву на переговоры с российскими политиками. Об этом заявила генеральный секретарь партии Ирма Инашвили, передает издание Alia.

«Если вы меня спросите, поеду ли я в Москву и буду ли участвовать в разных форматах, я отвечу, что поеду, встречусь с депутатами и разными политическими деятелями. Я сделаю это, чтобы защитить интересы моей страны в России», — сказала Инашвили.

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Фото:Irakli Gedenidze / Reuters

Она заявила о необходимости военного нейтралитета Грузии, а также диалога с Южной Осетией и Абхазией. «В Грузии этот вопрос никого не интересует. Парламент Грузии не посвятил ни одного заседания вопросу Сухума и Цхинвала», — сказала Инашвили.

Ранее, 2 августа, «Альянс патриотов Грузии» написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, которое Инашвили разместилa в Facebook. В письме партия выразила надежду на помощь со стороны российского президента в нормализации отношений с Тбилиси.

В частности, в документе было сказано о необходимости возобновить сотрудничество по линии парламентов и администраций глав государств, а также начать организовывать совместные медийные, культурные и социальные проекты. Оппозиционеры также выразили обеспокоенность из-за нарастания военного напряжения между двумя странами.

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Там же, в письме, представители партии со ссылкой на опросы указали, что большинство населения Грузии поддерживает военный нейтралитет страны (69,7%) и диалог с Россией (75,8%).

«Альянс патриотов Грузии» — партия, которая стоит на антитурецких позициях, выступает против вступления Грузии в НАТО, а также за диалог с Москвой, с осетинами и абхазами. В грузинском парламенте у партии четыре места.

В июле 2019 года сторонники партии организовали митинг за нормализацию отношений с Россией. Это произошло на фоне ухудшения двусторонних отношений после визита депутата Госдумы Сергея Гаврилова в Тбилиси на сессию Межпарламентской ассамблеи православия. Тогда российский политик сел в кресло спикера грузинского парламента Ираклия Кобахидзе, что вызвало недовольство части населения.

Митинги привели к отставке Кобахидзе. Москва в ответ на происходящее перекрыла прямое авиасообщение с Грузией. Оно до сих пор не восстановлено. О возможностях его возобновления в июле заявлял российский МИД.

Автор
Евгений Науменко
Грузия «Альянс патриотов Грузии» оппозиция Россия
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