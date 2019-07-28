В Батуми началась акция за нормализацию отношений с Россией

В Батуми началась акция за нормализацию отношений с Россией

В центре Батуми проходит организованная оппозиционной партией «Альянс патриотов Грузии» и их сторонниками акция, участники которой выступают за нормализацию отношений с Россией. Об этом сообщает грузинский «Первый канал».

Собравшиеся на митинге требуют от властей отказаться от воинственной риторики в адрес Москвы и заняться восстановлением отношений с Россией.

Лидер партии Ирма Инашвили добавила, что Грузия также должна начать диалог с Абхазией и Южной Осетией. По ее словам, среди требований — принятие грузинским парламентом резолюции, осуждающей режим партии бывшего президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Инашвили отметила, что митинги возобновятся в сентябре.

Отношения между Россией и Грузией обострились после того, как в середине июня депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Инцидент произошел во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия, президентом которой является Гаврилов. У оппозиционных депутатов эта ситуация вызвала возмущение, и они потребовали от российской делегации покинуть парламент. Гаврилов заявлял, что случившееся является попыткой сменить власть в Грузии.