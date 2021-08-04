Суд назначил дату рассмотрения кассационной жалобы по делу Ефремова

Михаил Ефремов (Фото: пресс-служба Мосгорсуда)

Суд рассмотрит кассационную жалобу на приговор актеру Михаилу Ефремову 15 сентября, сообщили РБК в пресс-службе Второго кассационного суда. Его признали виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорили к семи с половиной годам лишения свободы.

«Рассмотрение кассационной жалобы на приговор Михаилу Ефремову назначено на 15 сентября», — сообщили в инстанции.

В жалобе защита актера указала, что «слабое состояние здоровья» и «расстройство личности» у Ефремова, а также зависимость от алкоголя не были реально оценены судом. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на копию документа.

По мнению адвоката, те, кто имеет психические отклонения, не могут привлекаться к уголовной ответственности. Защита актера считает это смягчающим обстоятельством, которое не было должным образом учтено при вынесении приговора.