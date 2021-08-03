Ростуризм отчитался об оставшихся в больнице после ДТП в Турции россиянах

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Четыре россиянина, пострадавших во время аварии с автобусом в турецкой Анталье, остаются на амбулаторном лечении, их состояние — стабильно тяжелое, сообщил Ростуризм со ссылкой на данные туроператора «НТК «Интурист».

«Двоих из них сейчас перевозят в госпиталь в Анталье для оказания более квалифицированной медицинской помощи, еще двое будут доставлены туда позже», — уточнили в Ростуризме.

Врачи выписали остальных пострадавших, их разместили в отеле в городе Сиде, уточнили в агентстве.