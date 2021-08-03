Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян

Михаил Мурашко (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Трех россиян, которые пострадали при ДТП с автобусом в турецкой Анталье, прооперировали, сейчас за ними наблюдают врачи. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.

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«На сегодняшний день, по информации Министерства здравоохранения Турции, трое пациентов прооперированы, находятся под интенсивным наблюдением», — сказал министр.

Он добавил, что в турецких больницах пока остаются еще девять туристов, однако их планируют выписать уже сегодня.



Мурашко также напомнил о смерти трех пассажиров автобуса, по его словам, сейчас власти организуют вывоз тел на родину. По его словам, Минздрав совместно с губернатором провинции прорабатывает вопрос помощи родственникам.