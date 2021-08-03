Экс-глава «Нафтогаза» назвал причины провала борьбы с «Северным потоком»

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Киев потерял статус любимца США и тем самым проиграл борьбу за остановку строительства «Северного потока-2». Об этом заявил экс-глава правления компании «Нафтогаз» Андрей Коболев в статье для «Украинской правды».

«Почему же США так активно помогали нам после Революции достоинства? Потому что мы были Baiden's darling (любимцами Байдена)», — указал Коболев.

По его словам, этот «особый статус» украинцы завоевали приверженностью западному миру и успехами в нескольких «болезненных, но критически важных реформах». «Так что же произошло сейчас? Ответ очевиден — мы потеряли свой особый статус в Белом доме. И не только у самого действующего президента США, а также среди его ближайшего окружения», — заявил он.

Экс-глава «Нафтогаза» отметил, что с 2016 году вектор движения Украины изменился, после чего произошла главная ошибка, когда Киев сделал ставку на одну из сторон в американских выборах президента. » Эта ставка нам очень дорого стоила и еще будет стоить, независимо от того, кто будет хозяином в Белом доме», — написал он, назвав эту «ошибку» одной из крупнейших побед в деятельности «агентов российского влияния» на Украине.

Для минимизации влияния «Северного потока-2» на Украину ее руководству нужно восстановить «особый» статус в Белом доме, именно это является главной задачей президента Владимира Зеленского, считает Коболев.