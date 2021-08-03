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Экс-глава «Нафтогаза» назвал причины провала борьбы с «Северным потоком»

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Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press
Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Киев потерял статус любимца США и тем самым проиграл борьбу за остановку строительства «Северного потока-2». Об этом заявил экс-глава правления компании «Нафтогаз» Андрей Коболев в статье для «Украинской правды».

«Почему же США так активно помогали нам после Революции достоинства? Потому что мы были Baiden's darling (любимцами Байдена)», — указал Коболев.

По его словам, этот «особый статус» украинцы завоевали приверженностью западному миру и успехами в нескольких «болезненных, но критически важных реформах». «Так что же произошло сейчас? Ответ очевиден — мы потеряли свой особый статус в Белом доме. И не только у самого действующего президента США, а также среди его ближайшего окружения», — заявил он.

Экс-глава «Нафтогаза» отметил, что с 2016 году вектор движения Украины изменился, после чего произошла главная ошибка, когда Киев сделал ставку на одну из сторон в американских выборах президента. » Эта ставка нам очень дорого стоила и еще будет стоить, независимо от того, кто будет хозяином в Белом доме», — написал он, назвав эту «ошибку» одной из крупнейших побед в деятельности «агентов российского влияния» на Украине.

Для минимизации влияния «Северного потока-2» на Украину ее руководству нужно восстановить «особый» статус в Белом доме, именно это является главной задачей президента Владимира Зеленского, считает Коболев.

В девяти странах выступили против строительства «Северного потока-2»
Политика
Фото:Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Ранее оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщал, что «Северный поток-2» в данный момент завершен на 99% — одна нитка уложена полностью, вторую заканчивают. Там также уточнили, что ввести газопровод в эксплуатацию планируют в этом году.

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Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год. По ним газ будет транспортироваться в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. США считают, что «Северный поток-2» угрожает энергетической безопасности Европы. В Москве неоднократно заявляли, что проект является коммерческим, а меры США против него связывали с нечестной конкуренцией.

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21 июля США и Германия опубликовали совместное заявление, фактически дающее зеленый свет завершению строительства российского газопровода «Северный поток-2». Сделка включала в себя инвестиции в энергетическую отрасль Украины и компенсации Киеву, если транзит газа через Украину сократится. Кроме того, западные партнеры пообещали помочь продлить транспортировку топлива на десять лет.

Украинские власти, в свою очередь, не выразили поддержки состоявшимся без Украины переговорам. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, в Киеве пока не понимают, как именно Германия и США намерены отстаивать безопасность Украины. «Вчера игра не завершилась, она была переведена в овертайм. У нас есть еще два тайма и серия пенальти, для того чтобы максимально защитить Украину», — сказал министр.

Андрей Коболев Северный поток-2 США
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