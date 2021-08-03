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В девяти странах выступили против строительства «Северного потока-2»

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Председатели комитетов по иностранным делам парламентов из девяти стран — США, Великобритании, Польши, Чехии, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, и Ирландии — выступили против строительства газопровода «Северный поток-2», передает Reuters.

«C сожалением отмечаем недавнее решение Соединенных Штатов и Германии по «Северному потоку — 2» <...> Мы считаем «Северный поток — 2» геополитическим проектом, направленным на расширение влияния России на Европу путем доминирования на энергетическом рынке», — говорится в совместном заявлении.

Также указывается, что завершение строительства проекта будет угрожать «и без того неустойчивой безопасности и суверенитету Украины». Кроме того, парламентарии высказались за предоставление Украине дорожной карты по вступлению в НАТО и за усиление санкций против России.

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Фото:Axel Schmidt / Reuters

«Северный поток-2» в данный момент завершен на 99% — одна нитка уложена полностью, вторую заканчивают. Оператор проекта Nord Stream 2 AG обещал ввести газопровод в эксплуатацию в этом году.

21 июля США и Германия опубликовали совместное заявление, фактически дающее зеленый свет завершению строительства российского газопровода «Северный поток-2». Сделка включала в себя инвестиции в энергетическую отрасль Украины и компенсации Киеву, если транзит газа через Украину сократится. Кроме того, западные партнеры пообещали помочь продлить транспортировку топлива на десять лет.

Украинские власти сделкой остались недовольны. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, в Киеве пока не понимают, как именно Германия и США намерены отстаивать безопасность Украины. «Вчера игра не завершилась, она была переведена в овертайм. У нас есть еще два тайма и серия пенальти, для того чтобы максимально защитить Украину», — сказал министр.

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Замглавы российского МИДа Александр Грушко говорил, что главным условием сохранения транзита газа через Украину является спрос на топливо в Европе. В «Газпроме» уточняли, что готовы транспортировать газ через украинскую территорию после 2024 года исходя из экономической целесообразности и состояния газотранспортной системы страны.

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