В девяти странах выступили против строительства «Северного потока-2»

Председатели комитетов по иностранным делам парламентов из девяти стран — США, Великобритании, Польши, Чехии, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, и Ирландии — выступили против строительства газопровода «Северный поток-2», передает Reuters.

«C сожалением отмечаем недавнее решение Соединенных Штатов и Германии по «Северному потоку — 2» <...> Мы считаем «Северный поток — 2» геополитическим проектом, направленным на расширение влияния России на Европу путем доминирования на энергетическом рынке», — говорится в совместном заявлении.

Также указывается, что завершение строительства проекта будет угрожать «и без того неустойчивой безопасности и суверенитету Украины». Кроме того, парламентарии высказались за предоставление Украине дорожной карты по вступлению в НАТО и за усиление санкций против России.

«Северный поток-2» в данный момент завершен на 99% — одна нитка уложена полностью, вторую заканчивают. Оператор проекта Nord Stream 2 AG обещал ввести газопровод в эксплуатацию в этом году.