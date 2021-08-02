Новым министром обороны Армении стал Аршак Карапетян

Аршак Карапетян (Фото: gov.am)

Президент Армении Армен Саркисян назначил Аршака Карапетяна новым министром обороны страны. Приказ о его назначении опубликован на сайте президента.

С 20 июля Карапетян занимал должность первого заместителя министра обороны, сообщает «Sputnik Армения». В тот же день от должности был отстранен глава ведомства Вагаршак Арутюнян.

Ранее 2 августа Саркисян своим указом назначил на должность премьер-министра Никола Пашиняна. Партия Пашиняна победила на парламентских выборах, которые прошли в стране в июне. Таким образом, Пашинян занимает пост премьера с 2018 года.

После прошлогоднего вооруженного конфликта с Азербайджаном за контроль над территорией Нагорного Карабаха у Пашиняна произошел конфликт с армянским Генеральным штабом, в результате чего был уволен первый заместитель Генштаба Тигран Хачатрян, а затем и начальник Генштаба Оник Гаспарян. Причиной конфликта стали слова Пашиняна о ракетных комплексах «Искандер», которые, по словам премьера, не показали эффективность в ходе конфликта. Генштаб выразил несогласие с этими словами премьера. В российском Минобороны заявляли, что «Искандеры» не применялись в ходе конфликта в Карабахе. Позже в пресс-службе Пашиняна говорили, что премьер был неправильно информирован об «Искандерах».