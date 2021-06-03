Новак сообщил, сколько осталось проложить километров «Северного потока-2»

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Строительство газопровода «Северный поток-2» будет завершено до конца 2021 года, осталось достроить около 100 км. Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) вице-премьер Александр Новак.

«Что касается «Северного потока-2», работы продолжаются, они и не останавливались в принципе. Оператор вместе с компаниями, которые участвуют в этом проекте, продолжают его реализацию. Мы надеемся, что эта политика будет завершена в этом году», — сказал Новак.

В начале апреля в компании-операторе газопровода Nord Stream 2 AG говорили, что для завершения «Северного потока-2» осталось проложить 121 км. Председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков ранее заявил, что строительство будет «однозначно» завершено в этом году.

Прокладку трубопровода планировалось завершить еще в конце 2019 года. Однако в декабре 2019 года из-за санкций США от участия в строительстве отказалась швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб. Позднее Вашингтон ввел еще несколько пакетов санкций.