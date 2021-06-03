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ПМЭФ-2021 ,  
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Новак сообщил, сколько осталось проложить километров «Северного потока-2»

«Газпром» GAZP ₽272,25 +0,41% Купить
Фото: Jens Büttner / DPA / ТАСС
Фото: Jens Büttner / DPA / ТАСС

Строительство газопровода «Северный поток-2» будет завершено до конца 2021 года, осталось достроить около 100 км. Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) вице-премьер Александр Новак.

«Что касается «Северного потока-2», работы продолжаются, они и не останавливались в принципе. Оператор вместе с компаниями, которые участвуют в этом проекте, продолжают его реализацию. Мы надеемся, что эта политика будет завершена в этом году», — сказал Новак.

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В начале апреля в компании-операторе газопровода Nord Stream 2 AG говорили, что для завершения «Северного потока-2» осталось проложить 121 км. Председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков ранее заявил, что строительство будет «однозначно» завершено в этом году.

Прокладку трубопровода планировалось завершить еще в конце 2019 года. Однако в декабре 2019 года из-за санкций США от участия в строительстве отказалась швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб. Позднее Вашингтон ввел еще несколько пакетов санкций.

В конце мая президент США Джо Байден назвал новые санкции против «Северного потока-2» контрпродуктивными и отказался от их введения, поскольку строительства газопровода уже почти завершено. В Кремле заявили, что приветствуют данное решение президентской администрации.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км каждая общей мощностью 55 млрд куб. м в год. По ним будет поставляться газ в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.

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США считают, что «Северный поток-2» угрожает энергетической безопасности Европы. В Москве неоднократно заявляли, что проект является коммерческим, а меры США против него связывали с нечестной конкуренцией.

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