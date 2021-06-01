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Политика ,  
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Кремль оценил решение США отказаться от санкций против «Северного потока»

Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press
Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Президент России Владимир Путин приветствует отказ США от санкций против газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Президенту Путину известно об этих заявлениях из Вашингтона, и российская сторона эти заявления приветствует», — указал он.

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Президент США Джо Байден 25 мая заявил, что новые санкции против трубопровода будут контрпродуктивны для отношений США и Европы, так как «Северный поток-2» почти достроили.

США включили в санкционный список две российские компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода «Северный поток-2». В то же время администрация президента США, как и обещала, не стала вводить санкции в отношении компании — оператора строительства трубопровода Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США считают, что «Северный поток-2» угрожает энергетической безопасности Европы. В Москве неоднократно заявляли, что проект является коммерческим, а меры США против него связывали с нечестной конкуренцией.

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