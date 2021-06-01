Кремль оценил решение США отказаться от санкций против «Северного потока»

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Президент России Владимир Путин приветствует отказ США от санкций против газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Президенту Путину известно об этих заявлениях из Вашингтона, и российская сторона эти заявления приветствует», — указал он.

Президент США Джо Байден 25 мая заявил, что новые санкции против трубопровода будут контрпродуктивны для отношений США и Европы, так как «Северный поток-2» почти достроили.

США включили в санкционный список две российские компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода «Северный поток-2». В то же время администрация президента США, как и обещала, не стала вводить санкции в отношении компании — оператора строительства трубопровода Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.